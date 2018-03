vor 5 Min.

Es geht auch ohne Plastik

Mit einer Ausstellung und einer Preisverleihung endete am Sonntag die Plastikfasten-Kampagne im Bildungszentrum in Roggenburg.

Deutschland ist ein Wegwerf-Land. In Roggenburg gibt es praktische Tipps, wie sich Müll vermeiden lässt

Leben ohne Plastik – mit dieser Idee haben sich in den vergangenen Wochen zahlreiche Besucher des Roggenburger Bildungszentrums befasst. Die Kampagne „Plastikfasten“ klärte mit Vorträgen, Lesungen und Aktionen über die allgegenwärtige Plastik-Schwemme auf und regte zum Nachdenken über Alternativen an. Bei der Abschlussveranstaltung am Sonntag wurden sogar Preise vergeben – für kleine Kunstwerke aus Plastikmüll.

Dörte Fischer, Umweltreferentin im Bildungszentrum, sagte über die zurückliegenden Wochen: „Im Lauf der Veranstaltungen ist immer wieder deutlich geworden, dass der Plastik-Verbrauch immer auch eine Entscheidung des Verbrauchers ist.“ Deutschland stehe in puncto Plastikmüll an dritter Stelle in der Welt, „wir sind ein Wegwerf-Land“, sagte Fischer. Ziel der Kampagne war es, ein Bewusstsein für das Problem zu wecken, und das sei auch gelungen.

Im Rahmen der Kampagne gab es seit dem Auftakt am 19. Februar eine ganze Reihe an gut besuchten Veranstaltungen, darunter Vorträge und Aktionstage, ein Filmabend sowie Workshops und Fortbildungen. Und auch eine Müllsammelaktion in Roggenburg und Umgebung wurde organisiert. Rund 40 Helfer waren dabei, berichtete Fischer, „und wir haben sehr viel gefunden“. Insgesamt trugen die Freiwilligen 190 Kilo Müll zusammen, und das in nur zwei Stunden. Ein rostiger Feuerlöscher war dabei, ein Babysitz, Maschendraht, Flaschen und unzählige Zigarettenkippen. Ein paar der kuriosen Funde waren am Sonntag Teil der Abschlussausstellung, die darüber hinaus auch Plastik-Utensilien und umweltfreundliche Alternativen zeigte. So gebe es etwa, berichtete Familienreferentin Karin Bertele, eine gute Alternative zum in Plastikflaschen verpackten Duschgel: ein Seifenstück. Damit erübrige sich die Verpackung und man bezahle auch keinen Wasser-Anteil wie beim Waschgel mit. Plastik-Trinkhalme müssen ebenfalls nicht sein, schließlich sind im Handel auch Halme aus Glas, Bambus oder Edelstahl erhältlich.

Mitglieder des örtlichen Frauenbunds haben sogar eine Alternative zu den Tüten hergestellt, die in den Frischeabteilungen der Supermärkte bereitliegen: Früchte und Gemüse lassen sich ebenso gut in die transparenten Beutel verpacken, die die Frauen aus Gardinenstoffen genäht haben.

Solche praktischen Tipps bekamen die Teilnehmer auch beim Workshop mit Autorin Anneliese Bunk, wo unter anderem Körperlotion und Badreiniger selbst hergestellt wurden, plastikfrei und umweltschonend. Und die Ausstellung zeigte, was kreative Köpfe aus den eigentlich wertvollen und langlebigen Kunststoffen erstellen, von Geschenkdöschen aus Klopapierrollen bis zu Geldbörsen aus Tetrapaks.

Einfallsreichtum bewiesen ebenso die Teilnehmer des Upcycling-Wettbewerbs, deren Werke zum Finale ebenfalls gezeigt und am Nachmittag prämiert wurden. Der erste Preis in der Kategorie „Nützlichkeit“ ging an eine Jugendgruppe mit dem Namen „Die grünen Daumen“, die eine Kollektion an Garten-Geräten aus leeren Flaschen und Kanistern gebaut hatten. Die „Kirchenmäuse“ wurden in der Kategorie „Originell“ ausgezeichnet. Sie hatten verschiedenste Ideen umgesetzt, von der Vogeltränke aus Flaschen bis zur Bewässerungsstation für kleine Pflanzen aus Plastikpackungen. Den Preis für das schönste Werk bekam die Gruppe „Erleuchtung“: eine Lampe aus Plastikbechern und Luftpolsterfolie. (ahoi)