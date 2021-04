Es geht um Spionage: 25.000 Euro für ein Computerspiel von Ulmer Studenten

Plus Im Spiel "The Social Engineer" spioniert man Firmen aus. Das Projekt von Studenten der Universität Ulm wurde für den Deutschen Computerspielpreis nominiert.

Man täuscht Identitäten vor, durchsucht Müllcontainer nach entsorgten Dokumenten oder schließt einen mit Viren infizierten USB-Stick an einen frei zugänglichen Computer an: Im Spiel "The Social Engineer" muss der Spieler Unternehmen ausspionieren. Mit dem Projekt wollen Ulmer Studenten auf das reale Problem des "Social Engineering" hinweisen.

Mit Hilfe von Virtual-Reality-Technik schlüpft man im Spiel in die Rolle eines sogenannten Social Engineers und versucht, an sicherheitsrelevante Informationen zu gelangen, um Firmendaten und -geheimnisse auszuspionieren. Dabei nutzt man die größte Schwachstelle in jeder Sicherheitskette, den Menschen. Der Spieler kann sich einer frei simulierten Welt bewegen und mit Gegenständen oder virtuellen Charakteren interagieren, um sein Ziel zu erreichen.

Ein Computerspiel, um auf Gefahren des "Social Engineering" aufmerksam zu machen

"Das Ziel unseres Serious Games ist es, das Wissen um die verschiedenen Arten von 'Social Engineering'-Attacken auf spielerische und realistische Weise zu vermitteln", zitiert die Pressemitteilung der Universität Ulm die Entwickler Fabian Fischbach und Pascal Jansen. Als Serious Games bezeichnet man Spiele, die nicht alleine der Unterhaltung dienen, sondern auch Informationen und Bildung vermitteln.

Das Team hinter "The Social Engineer": Daniel Hirschle (von links), Fabian Fischbach und Pascal Jansen. Foto: Daria Palitzsch

Die beiden Medieninformatik-Studenten entwickelten das Spiel zusammen mit dem Wirtschaftsmathematik-Student Daniel Hirschle im Rahmen eines Masterprojekts. Insgesamt 13 Monate Arbeitszeit steckten sie in "The Social Engineer". Laut Enrico Rukzio, Professor für Medieninformatik an der Universität Ulm und Betreuer des Projekts, werden die Gefahren von "Social Engineering" oft unterschätzt. Dadurch dass vielen das Bewusstsein für solche Attacken fehle, gelingen sie häufig. Damit die Angriffswege im Spiel auch realitätsnah gestaltet sind, arbeitete man mit der Ulmer IT-Sicherheitsfirma Schutzwerk zusammen.

Zusammen mit vier anderen Spielen wurde "The Social Engineer" in der Kategorie Bester Prototyp für den Deutschen Computerspielpreis 2021 nominiert. Gewinner wurde das Spiel "Passing By" vom Team der Universität Bayreuth, das sich über ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen durfte. Die anderen Nominierten gingen aber auch nicht leer aus. Jedes der restlichen vier Projekte erhielt 25.000 Euro für die Weiterentwicklung ihrer Spiele. (AZ)

