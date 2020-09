vor 18 Min.

Es geht wieder los: Das bietet das neue Programm im Ulmer Charivari

Plus Das Herbstprogramm im Ulmer Charivari beginnt wieder. Worauf sich Zuhörer bis zum Jahresende freuen dürfen.

Von Stefan Kümmritz

Ein besonderes Konzert steht am Donnerstag, 1. Oktober, am Anfang des Herbstprogramms der Ulmer Begegnungsstätte Charivari. „Mongolian Meets Oriental“ von der mongolisch-iranischen Gruppe Sedaa wird angekündigt. Bei deren Auftritt sollen sich die archaischen Klänge der traditionellen mongolischen Musik mit orientalischen Harmonien und Rhythmen auf außergewöhnliche Weise zu einem faszinierenden Ganzen verbinden.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungen des Charivari, das corona-bedingt eine längere Pause einlegen musste, steht von Mitte Oktober bis Anfang November wieder der Blues-Herbst. Bei allem, was an der Stuttgarter Straße geboten wird, müssen die Besucher berücksichtigen, dass es wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen eine deutlich geringere Zahl an Plätzen gibt. „Wir werden den Gästen nur die Hälfte anbieten können und die Sitzplätze werden schnell weg sein“, sagt Macher Rolf Weber. Deshalb dürfte eine Reservierung unter der Telefonnummer 0731/1761092 oder per E-Mail (charivari.ulm@gmail.com ) sinnvoll sein.

Ulm: Blues-Herbst mit Timo Gross, Adax Dörsam, Neal Black und Jimmy Reiter

Der Blues-Herbst umfasst drei Programmpunkte. Zunächst nehmen sich am 16. Oktober die preisgekrönten Solisten und Songwriter Timo Gross und Adax Dörsam der aus Louisiana stammenden Blues-Ikone Huddie William Ledbetter (1889 bis 1949), der unter dem Namen „Leadbelly“ bekannt wurde, an. Eine Hommage der eigenen Art. Am 22. Oktober geben sich Neal Black, der als Meister des High Voltage Texas Boogie gilt, mit seinen Healers im Charivari die Ehre. Die Gruppe wird dabei ihr neues Album „A little Boom Boom“ präsentieren. Der mit dem German Blues Award ausgezeichnete Gitarrist und Sänger Jimmy Reiter will am 5. November dem Publikum mit seiner Band elektrischen Großstadtblues näherbringen.

Wie abwechslungsreich das Programm ist, beweist ein „besonderes Schmankerl“, wie es Rolf Weber bezeichnet. Zusammen mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Ulm präsentiert das Charivari am 21. November mit Joonas Widenius einen der bekanntesten finnischen Gitarristen. Wenn er mit seinen zwei Mitstreitern auftritt, dürfen sich die Zuhörer auf sein neues Album „New Nordik Sagas“ freuen und auf Neuinterpretationen seiner musikalischen Wurzeln, wobei die Tradition der spanischen Flamenco-Gitarre eine erhebliche Rolle spielt. Eine Mischung der besonderen Art.

Corona-Regeln: Reservierung für Konzerte im Charivari empfohlen

Wenn es adventlich ist und langsam auf Weihnachten zugeht, tritt am 28. November Ricardo Volkert mit seinem Ensemble auf. Bei „Feliz Navidad“ lässt er erahnen, wie in Spanien Weihnachten gefeiert wird. Schottische und irische Folkmusik bieten schließlich an Nikolaus (6. Dezember) Steve Crawford und Sabrina Palm. Im Mittelpunkt des Abends steht die Vorstellung ihres zweiten Albums „Two“. „Man weiß natürlich nicht, was kommt, aber bisher gab es keine Absagen und nach heutigem Stand finden alle Veranstaltungen statt“, sagt Rolf Weber mit leicht gedämpftem Optimismus.

Für Kinder bietet das Charivari unter anderem Märchen und Musik (8. Oktober, 12. November und 12. Dezember) und ein Ferienprogramm (28. bis 30. Oktober) an.

