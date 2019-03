vor 42 Min.

Es kommt kein Schiff

Überzeugend in der Rolle der Senta: Gastsopran Susanne Scherfling, hier beim Singen der Ballade vom „Fliegenden Holländer“. „Der Schluss ist kein Schluss. Da ist keine Erlösungshoffnung.“

Das Publikum reagiert verhalten auf die Premiere von „Der fliegende Holländer“: Für das Ensemble gibt es Lob – Kay Metzgers Inszenierung hingegen kommt weniger gut weg

Von Dagmar Hub

Applaus zwischen Bravos und auch einzelnen Buh-Rufen am Ende: Kay Metzgers Inszenierung der romantischen Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“ im Großen Haus des Theaters Ulm stieß auf geteilte Meinungen im Publikum.

„Ich fand es wunderbar“, sagt Markus Schuck. „Dieser ‚Holländer‘ ist ein Ereignis. Der Chor ist klasse, die Solisten sängerisch wie schauspielerisch ausdrucksstark, vor allem Susanne Serfling als Senta. Auch das Orchester fand ich hervorragend.“ Die Idee, die Oper in ein altes Kino zu versetzen, empfinde er als ungewöhnlich, sagt der Ulmer. „Ein Schiff brauche ich aber für die Inszenierung der Oper nicht unbedingt, in einer solch klassischen Form habe ich sie schon einmal gesehen.“

Auch der Ulmer Stadtrat Roland Eichhorn kennt mehrere Inszenierungen der Wagner-Oper. „Für mich zählt diese hier zu den schwächeren“, urteilt er. „Natürlich sind die Solisten sehr gut, daran lag es nicht. Sie sind super, und die Musik ist es auch. Aber die Inszenierung ist mir zu statisch, und die Strickerinnen und die Glasabtrockner – das hat mir nicht gefallen.“

„Musikalisch hat mir die Oper gut gefallen“, sagt Michael Voß aus Marl. „Besonders im ersten Teil vor der Pause, der zweite war dann schwächer.“ Vor allem Dae-Hee Shin in der Titelrolle sei für ihn sehr eindrucksvoll gewesen, lobt er. „Mit der Inszenierung selbst hatte ich aber meine Probleme. Sie war sehr gewöhnungsbedürftig“, findet der Zuschauer.

„Ich hatte mich leider zuvor nicht mit den Inhalten beschäftigt“, bedauert Elke Hüller-Kern, die aus Laupheim nach Ulm gekommen ist, um Kay Metzgers Inszenierung zu sehen. „Es hat mir schon recht gut gefallen, besonders Susanne Serfling hat mich stimmlich beeindruckt.“

Er müsse differenzieren, sagt Piergiorgio Tezzele aus Rovereto. „Musikalisch war die Inszenierung sehr gut. Die Stimmen der Solisten sind großartig, vor allem Dae-Hee Shin und Erik Rousi, und der Chor war wunderbar.“ Auch das Orchester sei gut gewesen. „Die Sopranistin in der Rolle der Senta hat eine warme, schöne Stimme, aber sie hat für die Rolle eines jungen Mädchens, das Senta ist, zu viel Druck gemacht.“ Die Inszenierung selbst habe ihm jedoch nicht gefallen. Sie sei düster, „aber so ist diese Oper auch, das ist nicht so sehr das Problem“. Seine Kritik gehe dahin, dass die Interpretation des Stoffes quasi als Film-Schwärmerei einer Kinogängerin dem Musikdrama viel nimmt. „Der Schluss ist kein Schluss. Da ist keine Erlösungshoffnung, es bleibt unklar, ob Senta stirbt oder nicht.“

Viola Lachenmann aus Thalfingen war „von der Pause geschockt". „Normalerweise wird diese Oper durchgespielt, weil der Inhalt der drei Akte so sehr zusammengehört, dass man ihn nicht trennen kann." Da aber Senta an dieser Stelle der Oper selbst geschockt sei, sei es möglicherweise gewollt, dass auch der Zuschauer einen solchen Schock bekommt, vermutet die Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes. „Das Traumhafte, Sehnsüchtige der Inszenierung hat mir schon gefallen, und das Ende ist keines, aber es ist schlüssig." Die Solisten insgesamt haben ihr großes Lob, sagt Lachenmann.

