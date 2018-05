06:00 Uhr

Es läuft gut an beim Ulmer Zelt

In einer Woche startet das Festival in der Friedrichsau. Sechs Abende sind bereits ausverkauft. Bei einigen anderen hoffen die Organisatoren noch auf mehr Zuspruch.

Nur noch wenige Tage bis zum Auftakt der Saison im Ulmer Zelt. Langsam wird es wieder ernst. Aber von Aufregung gibt es bei Jan Ilg keine Spur: Der künstlerische Leiter des Festivals ist die Ruhe in Person – weil der Vorverkauf es zulässt. „Es läuft ganz gut“, sagt Ilg. Wenn sich das Publikumsinteresse weiter so entwickle, könne es eine gute Spielzeit werden. Denn auch wenn es bislang keine Rekordverkäufe wie in den Überjahren 2015 und 2016 gibt: Das Publikum kommt, wenn die Friedrichsau ruft.

Insgesamt sechs von 25 Veranstaltungen sind schon jetzt ausverkauft, die meisten davon erwartungsgemäß: Der Allgäuer Komiker Maxi Schafroth (27. Mai) und der Klimper-Kabarettist Hagen Rether (17. Juni) sind in Ulm überaus beliebt, für die Roxy Open Stage (28. Mai) und die beiden Vorstellungen der Varieté-Show „High Voltage“ (30. Juni/1. Juli) sind die Karten immer gleich weg. Doch der Auftritt der A-cappella-Gruppe Naturally 7 aus New York ist schon ausgebucht. „Das ist schon faszinierend“, findet Ilg, „damit hatte ich nicht gerechnet.“

Das Ulmer Zelt ist eben immer für Überraschungen gut. Doch während beispielsweise auch bei Jochen Malmsheimer (24. Juni) langsam die Tickets knapp werden, ist anderswo noch Platz. Manchmal auch etwas zu viel Platz für Ilgs Geschmack, beispielsweise beim israelischen Popsänger Asaf Avidan (2. Juni), bekannt für den Nummer-eins-Hit „One Day“. Die neue Platte des Musikers sei „richtig gut“. Der Kulturmanager hat aber noch weitere Empfehlungen, allen voran Crossroads 3000 (31. Mai), ein brandneues Weltmusik-Jazz-Projekt von vier internationalen Spitzenmusikern. Ilg: „Das ist fast eine Weltpremiere.“ Kein Kopfzerbrechen bereitet dem Zelt-Team übrigens die Fußball-WM, die am 14. Juni beginnt. Zwei von drei deutschen Vorrundenspielen sind schon am Nachmittag – und Ilg glaubt nicht an einen „Riesenhype“ um das Turnier in Russland.

Das Startsignal für die 32. Spielzeit in der Au gibt am kommenden Mittwoch, 23. Mai, Tatort-Star Jan Josef Liefers mit seiner Deutschpop-Band Radio Doria. Danach geht die erste Woche weiter mit Indie-Folk von Skinny Lister (24. Mai), Blues von Jesper Munk (25. Mai) und Violin-Pop-Künstlerin Hannah Epperson (26. Mai). Für Vielfalt ist beim Ulmer Zelt 2018 von Anfang an gesorgt. (mgo)

Themen Folgen