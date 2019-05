15:00 Uhr

Es schimmelt in verschiedenen Ecken des Rathauses

In den Wänden des Rathauses macht sich der Schimmelpilz breit.

Ein erster Versuch im Jahr 2009, das Gebäude trockenzulegen, war erfolglos. Nun nimmt die Verwaltung einen neuen Anlauf.

Von Willi Baur

Im örtlichen Rathaus arbeitet nicht nur die Gemeindeverwaltung. Völlig geräuschlos und eher im Verborgenen macht sich dort auch immer wieder ein Pilz breit: der Schimmel. „Mal in dieser Ecke, mal in jener“, berichtete Holzheims Bürgermeisterin Ursula Brauchle nun dem Gemeinderat.

Ganz neu ist das Problem nicht. „Der Bauhof geht ihm regelmäßig hinterher“, versicherte die Rathauschefin. Offenbar aber mit bescheidenem Erfolg. Dafür deutlich billiger als die Aktion vor knapp zehn Jahren. Im November 2009 sei schon einmal versucht worden, den Schimmel sozusagen trockenzulegen. „Über sogenannte elektromagnetische Felder“, erinnert sich der Pfaffenhofer Architekt Hermann Spiegler, der seinerzeit die Kommune beraten hatte. Man sei durchaus skeptisch gewesen damals, räumt der Fachmann heute ein und schmunzelt. „Wir haben schon einen gewissen esoterischen Einschlag vermutet.“

Sogar ein Stuttgarter Bauinstitut sei damals eingeschaltet worden. Ergebnis: Das kann funktionieren, sei jedoch kein anerkannter Weg zur Trockenlegung. Positive Erfahrungen einer anderen Kommune und sogar der Diözese Augsburg mit verschiedenen Kirchen hätten die Verantwortlichen schließlich zu dem Verfahren ermutigt. 11.000 Euro habe das gekostet. 50.000 Euro wären für eine Horizontalsperre fällig geworden, das gängige Instrument, um einen Aufstieg der Bodenfeuchtigkeit im Mauerwerk dauerhaft zu verhindern. Brauchle: „Das Geld war knapp in dieser Zeit und der Preis durchaus verlockend.“

Genug Geld ist da und die Gelegenheit ist günstig

Heuer aber sind der Rathauschefin zufolge die finanziellen Mittel da und eine günstige Gelegenheit auch. Denn für eine Trockenlegung des Außenmauerwerks mittels einer Paraffininjektion muss im Umfeld des Rathauses auch gebuddelt werden. Dies steht im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Dorfmitte ohnehin an. So soll nun ein neuer Anlauf im Kampf gegen die Schimmelbildung unternommen werden.

Mit Geldern aus dem sogenannten „Konjunkturpaket II“ ist das Gebäude vor Jahren energetisch saniert worden. „Und es steht heute ja auch ganz gut da“, betonte die Bürgermeisterin. Allerdings seien die Grundmauern im 18. Jahrhundert einfach in den Dreck gestellt worden. Die Folgen seien bekannt: Die Feuchtigkeit zieht in den Wänden hoch. Das soll und will Architekt Spiegler jetzt mit einem neuen Konzept verhindern: Trockenlegung der Außen- sowie der bislang betroffenen Innenwände mit besagter Paraffininjektion.

Etwa 45.000 Euro will die Gemeinde dafür investieren, plus schätzungsweise 3000 Euro für das Verputzen und Streichen der Innenwände. „Notfalls müssen wir nachrüsten, wenn weitere Schäden bekannt werden“, sagte Brauchle vorsichtig. Sie hofft, dass damit das Problem gelöst wird. Doch für wie lange? Diese Frage konnte auch der Architekt nicht beantworten. Spiegler sagte nur: „Mehr als zehn Jahre Garantie gibt es nie.“

Mehr aus der jüngsten Sitzung des Holzheimer Gemeinderats lesen Sie hier:

Die Gemeinde Holzheim hat viel Geld zum Bauen

Gemeinderat sagt Ja zum Vollzeit-Bürgermeister

Themen Folgen