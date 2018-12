07.12.2018

Es weihnachtet im Weißenhorner Stadttheater

Bei der „Schwäbischen Weihnacht“ steht viel Neues auf dem Programm. Wir verlosen Karten

Von Sandra Lohrmann

Die Besucher sollen das historische Stadttheater mit dem guten Gefühl „jetzt kann Weihnachten kommen“ verlassen. Das ist das Ziel der Initiatoren der „Schwäbischen Weihnacht“. Ein Zusammenspiel aus Bläser-Ensemble und Stubenmusik, moderiert mit bunten Geschichten, soll das Warten auf Heiligabend verkürzen. Und das schon seit 1980. Einige der Mitwirkenden waren von Anfang an dabei, haben sich jedoch nun altersbedingt oder aus Zeitmangel aus der Organisation zurückgezogen. So auch Nikolaus Maurer und Norbert Riggenmann, die bisher die Leitung der „Schwäbischen Weihnacht“ innehatten. Der Theologe Gerd Steinwand tritt in ihre Fußstapfen. Gemeinsam mit Volker Drastik, dem Leiter des Weißenhorner Kulturbüros, soll dieses Jahr einiges anders werden. „Meine Bekannten sagten mir, dass es jedes Jahr das gleiche Programm gibt“, sagt Drastik. Deswegen habe man es verändert. Versucht hat er das bereits vergangenes Jahr. Unter anderem mit einem neuen Dichter, der weihnachtliche Stücke zum Besten geben sollte. „Das hat leider nicht so geklappt, wie gehofft, der Auftritt war mir wirklich sehr peinlich.“ Der Dichter habe die Bühne mit seiner Kaffeetasse betreten. Als das Licht angemacht wurde, habe sich der Dichter bei ihm beschwert, so Drastik.

Mit den Vöhringer Notenhüpfern zieht dieses Jahr das erste Mal eine Blaskapelle in die „Schwäbische Weihnacht“ ein. Auch der Chor Ascoltate aus Wullenstetten gehört zum neuen Programm. Zu den Klängen werden Geschichten über die Vorweihnachtszeit und ihre Bräuche erzählt. Der Theologe Gerd Steinwand verfasst jedes Jahr selbst einen Adventskalender, aus dem er vorlesen wird. Volker Drastik hofft, die Besucher von dem neuen Konzept überzeugen zu können. Die Aufführungen finden an folgenden Terminen statt: Samstag, 15. und 22. Dezember, jeweils 15 und 19.30 Uhr; Sonntag, 16. und 23. Dezember, jeweils 10.30 und 15 Uhr.

Für die „Schwäbische Weihnacht“ verlosen wir drei Mal zwei Karten. Wer mitmachen möchte, muss nur eine Mail mit dem Betreff „Schwäbische Weihnacht“ an redaktion@nuz.de schicken. Bitte geben Sie Namen, Adresse und Telefonnummer an, die Gewinner werden benachrichtigt und können sich einen Termin aussuchen. Teilnahmeschluss ist Dienstag, 11. Dezember, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO im Internet unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (az)

