Plus Der Neu-Ulmer Amtsgerichtsdirektor spricht von einem steigenden Anteil von Verfahren wegen Körperverletzung. Allzu viele Sorgen sollten die Bürger deshalb aber nicht haben.

Es war einer der aufsehenerregendsten Fälle, die im vergangenen Jahr am Neu-Ulmer Amtsgericht verhandelt wurde: Ein 24-Jähriger, der zuvor selbst den Rettungsdienst gerufen hatte, ging auf einmal auf die Einsatzkräfte los. Ein Sanitäter erlitt bei dem Vorfall eine Bissverletzung am Oberarm, einen Nasenbein- und Rippenbruch sowie mehrere Schädel- und Rippenprellungen, war über ein halbes Jahr lang dienstunfähig. Solche und andere Gewalttaten beschäftigen das Neu-Ulmer Amtsgericht in zunehmendem Maße: Zwölf Prozent aller Strafverfahren, die am Amtsgericht Neu-Ulm im vergangenen Jahr verhandelt wurden, drehten sich um Körperverletzungen.

Ein solcher Prozentanteil sei schon „gewaltig“, sagte Amtsgerichtsdirektor Thomas Mayer bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Im Jahr davor lag der Anteil noch bei zehn Prozent. Mayers Fazit: „Es wird nicht mehr gestritten, sondern gleich zugeschlagen.“ Allerdings betont er: Der „einzelne Bürger auf der Straße“ sei von solchen Gewalttaten nicht betroffen. Dass jemand von fremden Tätern einfach grundlos attackiert wird, sei die Ausnahme – und hierbei handele es sich in den allermeisten Fällen um geistig verwirrte Täter. Stattdessen stünden Angreifer und Opfer immer in einer gewissen Beziehung zueinander.

Bilanz des Amtsgerichts Neu-Ulm: Keine gestiegene Kriminalität

Die Zahl aller Strafsachen, die das Neu-Ulmer Amtsgericht im vergangenen Jahr beschäftigt haben, liegt mit 1360 Fällen auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Ebenso sieht die Lage hinsichtlich der 2019 neu eingegangenen Fälle bei dem Gericht aus. Mayer bilanziert: „Die Strafsachen bleiben relativ auf dem gleichen Niveau.“ Es gebe nur geringfügige Verschiebungen. Es gebe aber, so betont der Amtsgerichtsdirektor, keine Anzeichen für eine gestiegene Kriminalität.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer – ab dem Moment, wo bei Gericht ein Fall von der Staatsanwaltschaft als Anklage eingeht – liegt bei 3,6 Monaten, wenn es am Ende ein Urteil gibt. Gibt es kein Urteil, beispielsweise weil das Verfahren gegen eine Auflage eingestellt wurde, dauert es nur drei Monate. Gute Zahlen, wie Mayer erklärt: „Es wird bei uns sehr, sehr zügig bearbeitet.“ Schließlich liegen in der Zeitspanne auch gewisse Fristen bei Zustellung oder Ladung, die eingehalten werden müssen. Laufende Bewährungsfälle gab es im vergangenen Jahr 635. Mayer : „Ein ganz großer Teil dieser Menschen haben erhebliche Probleme, die aufzuarbeiten sind.“

Unter drei Monaten bei einer Scheidung ist nicht zu schaffen

Bei den Zivilverfahren ist die Anzahl der Neuzugänge in den vergangenen Jahren sukzessive gesunken: Von 1715 Fälle in 2014 auf 1445 Fälle im vergangenen Jahr. Dies liegt laut Mayer auch daran, „dass man nicht mehr wegen jeder kleinen Forderung klagt“, eine Folge der besseren wirtschaftlichen Verhältnisse und der niedrigen Arbeitslosigkeit.

Für das Familiengericht gingen 2019 965 neue Vorfälle ein, in etwa die gleiche Zahl an Fällen sind im vergangenen Jahr auch verhandelt worden, berichtet der zuständige Richter Andreas Rossa. In 381 der verhandelten Fälle ging es um Scheidungen, güterrechtliche Verfahren waren es 41. Rossa erklärt, dass es sich hierbei um sehr aufwendige Verfahren handelt. „Da geht es halt ums Geld.“ Nicht selten wird vor Gericht über sechsstellige Beträge verhandelt. Der durchschnittliche Streitwert bei Familiensachen lag 2019 bei 10280 Euro. Im Schnitt dauerte ein Verfahren 5,3 Monate. Denn: „Auch wenn es eine 0815-Scheidung ist – unter drei Monaten kriegen wir das nicht hin“, sagt Rossa und verweist auf die notwendigen Auskünfte von der Rentenversicherung, die einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Einen außergewöhnlichen Aspekt bei den Familiensachen nannte er auch noch – die hohen Zahlen bei der Prozesskostenhilfe: „In mehr als jedem zweiten Verfahren hat mindestens einer nicht ausreichend Geld, um zu streiten“, so Rossa.

Es war übrigens die letzte Bilanz des Amtsgerichts , die Thomas Mayer vorstellte: Der 65-Jährige geht Ende April offiziell in den Ruhestand. Er gehe mit einem guten Gefühl, so Mayer : „Ich weiß, der Laden läuft.“ Darauf dürfe man sich aber natürlich nicht ausruhen. „Der tägliche Kampf um das Recht ist da – und dem muss man sich stellen.“ Nur so könne man die Qualität des Rechtsstaates aufrecht erhalten.

Das war 2019 am Amtsgericht Neu-Ulm los

1360 Strafsachen wurden im vergangenen Jahr vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verhandelt. 394 davon landeten vor dem Jugendrichter.

verhandelt. 394 davon landeten vor dem Jugendrichter. In 3,3 Prozent der Fälle wurden die Angeklagten freigesprochen, in 17,9 Prozent aller Fälle zogen die Beteiligten vor das nächst höhere Gericht . Rechtsmittel werden fast gleich oft von Staatsanwaltschaft und Angeklagten eingelegt.



. Rechtsmittel werden fast gleich oft von und Angeklagten eingelegt. 1402 Zivilangelegenheiten wurden gerichtlich geregelt. In 42,5 Prozent der Fälle ging es um weniger als 1000 Euro. Knapp jeder vierte Prozess endete mit einem Vergleich.



endete mit einem Vergleich. Vor dem Familienrichter landeten 965 neue Fälle, in etwa diese Anzahl an Fällen wurde im vergangenen Jahr auch erledigt. 381 davon waren Scheidungen.

