Eure Mütter kommen zum Familientreffen ins Roxy

Das Kabaretttrio aus Stuttgart reizt die Grenzen des guten Geschmacks aus – sehr zur Freude des Publikums, das sich schon mal auf den nächsten Besuch freuen darf.

Von Andreas Brücken

Ach, bei Muttern ist es schön - auch wenn es sich bei Komikern Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann nicht um die biologische Form von Müttern handelt. Vielmehr steht das Stuttgarter Trio mit dem eigenwilligen Namen Eure Mütter für die Mutter des Humor ohne Tabu, voller vulgärer Gags und schrägem Pointen.

Mit Vorliebe vergreifen sich Eure Mütter an den schmutzigen Abgründen der menschlichen Seele und kitzeln unter der Gürtellinie an der Schamgrenze herum. Nach Titeln wie „Das fette Stück fliegt wie ‘ne Eins“ oder „Bloß nicht menstruieren jetzt“ sind die drei mit ihrem aktuellen Programm „Bitte nicht am Lumpi saugen“ wieder ins Ulmer Roxy gekommen. Hier sind die Komiker gern gesehene Stammgäste, die regelmäßig für ausverkaufte Reihen sorgen – diesmal gleich an zwei Tagen hintereinander. Schließlich wissen die „Kinder“ im Publikum die klaren Worte ihrer „Mütter“ zu schätzen: „Camping ist das, wo man in die Büsche scheißt“, lautet beispielsweise deren Beschreibung für die Freizeitbeschäftigung.

Comedy-Trio aus Stuttgart: Eure Mütter sind Stammgäste im Roxy in Ulm

Ähnlich böse und ernüchternd, aber amüsant ist die Feststellung des Trios, dass Discofox oft nur noch der einzige Kit ist, der eine langjährige Ehe zusammenhält: „Ich hoffe, dass du mir meinen Lebensabend nicht verdirbst und ein paar Jahre vor mir stirbst“, klingt die sarkastische Poesie der Stuttgarter über alternde Lebensgemeinschaften. Mütter dürfen eben aussprechen, was sonst keiner wagt.

Humoristisch festlegen lassen sich die drei auch nach 20 Jahren auf der Bühne nicht. Keine Pointe ist zu albern, kein Gag zu absurd und den gepflegten Geschmack haben die Mütter schon lange über Bord geworfen, wenn sie etwa als Santiano-Parodie pseudo-seemännisch von „Käpt’n Laminiergerät“ singen.

Gut zwei Stunden spielen, singen und blödeln Eure Mütter. Am Ende steht, wie schon seit Jahren, das feucht-fröhliche Synchronhaarewaschen, das wie das gesamte Programm im wahrsten Sinne unbeschreiblich komisch und deshalb sehenswert ist. Im März kommenden Jahres wollen Euro Mütter, so ihr Versprechen, wieder im Roxy zum jährlichen Familientreffen auf der Bühne stehen.

