vor 7 Min.

Europawahl: So haben die Menschen im Landkreis abgestimmt

Die Wahllokale sind geschlossen, die Auszählung der Europa-Wahl im Landkreis Neu-Ulm ist durch. Das vorläufige Ergebnis steht fest. Wie die Menschen gewählt haben, erfahren Sie hier.

Von Christoph Lotter

Bis Sonntag pünktlich um 18 Uhr wurde in ganz Deutschland gewählt, dann haben die Wahllokale geschlossen. Im Landkreis Neu-Ulm sind bereits alle 168 Stimmkreise ausgezählt, das vorläufige Ergebnis der Europa-Wahl steht fest.

Demnach stimmten 38,4 Prozent der Wähler im Landkreis für die CSU. 2014 waren es 40,2. Die SPD muss hingegen massive Verluste hinnehmen: 9,6 Prozent im Landkreis stimmten für die Sozialdemokraten. Vor fünf Jahren verzeichnete die SPD noch 20,5 Prozent.

Die Grünen hingegen können sich über ein deutliches Plus freuen. 19,4 Prozent in diesem Jahr stehen 10,2 Prozent bei der Wahl vor fünf Jahren gegenüber. Die Freien Wähler bekamen 5,3 Prozent der Stimmen im Landkreis (2014: 3,3).

Die AfD liegt derweil bei 10,1 Prozent, 2014 waren es 10,8 Prozent.

Dass die Europawahl die Menschen interessiert, zeigt die Wahlbeteiligung. Diese liegt bisher bei 53,5 Prozent. Das ist ein deutlichen Plus, denn 2014 gingen nur gut 37 Prozent der Landkreisbürger zur Europawahl. In nackten Zahlen bedeutet die Wahlbeteiligung in diesem Jahr: Von 129.573 Wahlberechtigten gaben 69.323 ihre Stimme ab.

