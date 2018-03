20:22 Uhr

Evakuierung wegen Fliegerbombe in Neu-Ulm: Das muss man wissen

Der Fundort der Fliegerbombe in Neu-Ulm. Die Evakuierung der Innenstadt und die anschließende Entschärfung finden am Sonntag statt.

In Neu-Ulm ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Evakuierung der City und die anschließende Entschärfung finden am Sonntag statt. Was man dazu wissen muss.

Am Sonntag steht Neu-Ulm still: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss entschärft werden. Möglicherweise liegt in unmittelbarer Nähe der Bombe noch eine zweite, die ebenfalls unschädlich gemacht werden muss.

Das hat massive Auswirkungen auf die Bewohner in der Kernstadt: Rund 12.600 Menschen müssen während der Evakuierung ihre Wohnungen verlassen – und das für etliche Stunden (hier sehen Sie, wo die Sperrzone verläuft ). Die Evakuierung beginnt nach Angaben der Polizei am Sonntag um 8.30 Uhr. Bereits eine halbe Stunde vorher werden alle Straßen, die sich in der Sicherheitszone befinden, für die Dauer der Entschärfung gesperrt. Auch der Nahverkehr steht ab 8 Uhr still (hier finden Sie die Umleitungen für Bus und Bahn ).

Fliegerbombe in Neu-Ulm: Evakuierung der Innenstadt

Rund 600 Einsatzkräfte werden dafür sorgen, dass die betroffenen Menschen tatsächlich den gefährdeten Bereich verlassen. Die Stadtverwaltung von Neu-Ulm geht davon aus, dass die Evakuierung nach sechs Stunden abgeschlossen sein wird. Danach beginnt die Entschärfung der 500-Kilo-Bombe. Sollte sich herausstellen, dass sich unter dem zweiten „Verdachtspunkt“ ebenfalls ein Sprengkörper befindet, so soll dieser ebenfalls gleich unschädlich gemacht werden. Wie lange das Sprengkommando aus München für die Entschärfung benötigen wird, steht noch nicht fest, wie es heißt, soll die Entschärfung noch bei Tageslicht beendet werden.

Gefunden wurde der Blindgänger am Donnerstagnachmittag bei den Bauarbeiten auf dem Gelände des sogenannten Südstadtbogens. Dort war bereits Anfang des Monats eine allerdings deutlich kleinere Fliegerbombe entdeckt und beseitigt worden.

Bewohnern, die für die Zeit der Entschärfung nicht bei Verwandten, Freunden oder Bekannten unterkommen können, stellt die Stadt Aufenthaltsmöglichkeiten in der Turnhalle der Weststadtschule (Schießhausallee 7) zur Verfügung. Menschen mit eingeschränkter Mobilität werden in der Mensa der Hochschule Neu-Ulm untergebracht. Menschen, die Unterstützung beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden vom Fahrdienst des BRK oder einem Hol- und Bringdienst abgeholt und zur Hochschule gefahren. Bürger, die diesen Dienst in Anspruch nehmen wollen, sollten sich bis spätestens Samstag, 15 Uhr über die Bürgerhotline mit der Telefonnummer 0731/97441898 anmelden.

Diese Fliegerbombe wird am Sonntag in Neu-Ulm entschärft. Bild: Stadt Neu-Ulm

Die Stadt bittet die Innenstadtbewohner im entsprechenden Gebiet, am Sonntagmorgen ab 8 Uhr auf Durchsagen zu achten und ihre Radiogeräte einzuschalten. Für die Zeit der Entschärfung sichert die Polizei die Sicherheitszone ab, so dass Unbefugte sich keinen Zugang zu den dort liegenden Wohnungen verschaffen können.

Während der Evakuierung halten keine Züge am Bahnhof Neu-Ulm. Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren Züge allerdings durch. In der Zeit von voraussichtlich 12 bis 14 Uhr werden laut Bahn zusätzlich die Gleise gesperrt und es sind auch keine Durchfahrten mehr möglich. Somit enden voraussichtlich zwischen 12 und 14 Uhr alle Züge in Richtung Ulm bereits in Nersingen bzw. Finninger Straße, die Züge aus Richtung Ulm warten die Sperrung im Bahnhof Ulm ab.

Evakuierung in Neu-Ulm soll rund sechs Stunden dauern

Bereits am 2. März war auf der Baustelle eine 75 Kilogramm schwere US-amerikanische Fliegerbombe entschärft worden. In einem Umkreis von 200 Metern um den Fundort in der Nähe des Bahnhofs war dafür eine Sperrzone eingerichtet worden.

Die Stadt Neu-Ulm hat diese Informationen für Betroffene zusammengestellt:

Hotline

Für alle Bürgerinnen und Bürger wird eine Hotline eingerichtet. Unter der Telefonnummer: 0731/97441898 sind Mitarbeiter der Polizei und des Bayerischen Roten Kreuzes erreichbar und beantworten Fragen zum weiteren Vorgehen bzw. zur nötigen Räumung der Innenstadt. Die Hotline ist am heutigen Freitag von 13 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 15 Uhr und am Sonntag ab 7 Uhr bis zum Ende des Einsatzes besetzt.

Bewohner

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich rechtzeitig auf die Räumung ihrer Wohnung einzustellen. Ab 8.30 Uhr werden die Evakuierungs-Teams von Wohnung zu Wohnung gehen und die Bewohner auffordern ihre Wohnungen zu verlassen. Da die Evakuierungszeit mehrere Stunden dauern wird, werden die Bewohner gebeten, die für sie wichtigen Dinge mitzunehmen (beispielsweise Medikamente). Auch an Haustiere, die nicht über einen längeren Zeitraum allein in der Wohnung bleiben können, muss gedacht werden. Sobald alle Häuser geräumt sind, können die Bewohner für die Dauer des Einsatzes nicht mehr in ihre Wohnungen zurück.

Bereits am 2. März war auf der Baustelle eine 75 Kilogramm schwere US-amerikanische Fliegerbombe entschärft worden. Bild: Thomas Heckmann (Archiv)

Shuttlebusse

Für die Bewohnerinnen und Bewohner, die keine Möglichkeit haben, in die Unterkünfte zu kommen, wird ein Shuttleservice angeboten. Sammelpunkt für den Service ist der Zentrale Umsteigepunkt in Neu-Ulm. Die Polizei begleitet die Personen zum ZUP. Von hier aus werden die einzelnen Stationen angefahren.

Handzettel

Die Stadtverwaltung hängt ab Freitag und bis Samstag in den Gebäuden innerhalb der Sicherheitszone Flugblätter mit Informationen zur Entschärfung des Blindgängers aus. Hierauf ist vermerkt, ab wann die Bewohner ihre Wohnungen verlassen müssen und wo sie sich für die Dauer des Einsatzes aufhalten können. Hier finden Sie Informationen für Bürger auf verschiedenen Sprachen:

Straßensperrungen

Der Radius der Sicherheitszone hat zur Folge, dass wichtige Verkehrsverbindungen in der Innenstadt gesperrt werden müssen. Betroffen hiervon sind unter anderem auch der Allgäuer Ring und die Herdbrücke. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Neu-Ulmer Innenstadtbereich für die Dauer des Einsatzes weiträumig zu umfahren.

Donauklinik

Die Donauklinik ist für Besucher ab Start und bis zur Aufhebung der Sperrungen für Besucher nur fußläufig erreichbar. Die Rettungsdienste können die Klinik anfahren.

Innenstadtgeschäfte/Gastronomie

Alle Innenstadtgeschäfte und Einrichtungen innerhalb der Sicherheitszone (Gaststätten, Bäckereien etc.), die am Sonntag turnusmäßig geöffnet hätten, bleiben für die Dauer des Einsatzes geschlossen.

Entschärfung Fliegerbombe Neu-Ulm: Infos und Live-Ticker

Auch die Stadt Neu-Ulm informiert auf ihrer Internetseite und ihrem Facebook-Kanal umfassend, die Polizei nutzt ihren Twitterkanal (hier klicken) für wichtige Informationen. Auch wir berichten am Sonntag im Live-Ticker über Evakuierung und Entschärfung.

Bei vielen Augsburgern dürften Erinnerungen an die Fliegerbombe an Weihnachten 2016 wach werden. Damals mussten am zweiten Weihnachtsfeiertag rund 54.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Alles dazu lesen Sie hier in unserem Special und hier in der Chronik:

Chronik: So lief die Bombenentschärfung in Augsburg ab 1 / 19 Zurück Vorwärts Chronik zur Bombenentschärfung in Augsburg: 6.45 Uhr: Die ersten Bewohner der Schutzzone machen sich auf den Weg zu Verwandten oder in die Notunterkünfte.

7.28 Uhr: Bewohner des Altenheims St. Verena und andere Menschen, die nicht selbst gehen können, werden sukzessive aus der Schutzzone abgeholt.

8.00 Uhr: Die Notunterkünfte, die die Stadt bereit gestellt hat, öffnen.

8.01: In der Innenstadt sind erste Lautsprecherdurchsagen zu hören. Die Bewohner mögen ihre Wohnungen räumen, heißt es.

8.12: Die Fuggerei wird evakuiert.

8.26 Uhr: Die Schutzzone ist jetzt komplett abgeriegelt. Hinein kommt nur noch, wer jemanden abholen muss.

10.05 Uhr: Das Technische Hilfswerk fährt mit einem Radlader zum Fundort der Bombe. An der Bombe selbst werden Muttern gelöst, um an die Zünder zu kommen.

10.21 Uhr: Die Polizei beginnt mit den Kontrollen im Sperrgebiet. Sie überprüfen, ob Häuser und Wohnungen komplett evakuiert sind. Überall wird geklingelt, 900 Beamte sind im Einsatz.

10.36 Uhr: Eine Frau ruft vom Balkon um Hilfe. Sie wurde noch nicht abgeholt.

12.01 Uhr: Die Lage in den Notunterkünften ist entspannt. Viele der 54 000 Menschen haben sich schon vor Sonntag selbstständig darum bemüht, wo sie unterkommen können.

14.09 Uhr: Ein Großteil der Schutzzone ist evakuiert

14.47 Uhr: Das Sperrgebiet ist jetzt komplett von Polizisten umstellt.

15.08 Uhr: Später als erwartet ist die Schutzzone nun komplett evakuiert. Die Aktion zog sich, weil es viel mehr Personen gab, die das Gebiet nicht selbstständig verlassen konnten, als anfangs gedacht. Insgesamt waren es 560 Krankentransporte. Davon abgesehen gab es laut Oberbürgermeister Kurt Gribl keine unvorhergesehenen Ereignisse.

15.15 Uhr: Die Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen haben sich außerhalb des Sperrgebietes an Sammelplätzen eingefunden.

18.48 Uhr: Die Sprengmeister geben Entwarnung. Die Bombe ist entschärft. Die Entfernung der drei Zünder hat rund dreieinhalb Stunden gedauert.

18.52 Uhr: Oberbürgermeister Kurt Gribl, Feuerwehrchef Frank Habermair und andere Mitglieder der Führungsgruppe Katastrophenschutz fahren zum Fundort der Fliegerbombe. Auch die Polizei fährt mit ihren Streifen zurück in die Stadt.

19.06 Uhr: Die Sperrung der Schutzzone wird Stück für Stück aufgehoben. Die Bürger können in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

19.30 Uhr: Der Nahverkehr läuft wieder wie gewohnt.

20.00 Uhr: Der Rücktransport von Kranken und hilfsbedürftigen Anwohnern läuft. Er ist allerdings erst am zweiten Weihnachtsfeiertag komplett abgeschlossen.

