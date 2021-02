11:00 Uhr

Evobus in Neu-Ulm "noch erfolgreicher" durch Abspaltung von Mercedes

Plus Gute Nachrichten für Evobus in Neu-Ulm: Der Chef der Daimler Truck-Sparte gewinnt dem Corona-Jahr noch Positives ab. Der Bus soll elektrischer werden.

Von Oliver Helmstädter

Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG und Mitglied im Vorstand der Daimler AG, betonte bei der online abgehaltenen Pressekonferenz zum abgelaufenen Geschäftsjahr die Sinnhaftigkeit des "Spin Offs", also der Abtrennung der Truck- und Bussparte, vom Mutterkonzern. Getrennt operierend wären Laster und Busse "noch erfolgreicher" weil die Sparte so flexibler werde.

Mit der Abtrennung beabsichtigt die künftig eigenständige Daimler Truck AG einen "messbaren Mehrwert für seine Aktionäre" zu schaffen, indem das Unternehmen seine strategischen Pläne agiler umsetze, seine Profitabilität erhöht und die Entwicklung von CO 2 neutralen Antriebstechnologien für Lkw und Busse weiter vorantreibe.

Neu-Ulm: Der Bus soll auch bei Daimler und Evobus elektrisch werden

Wie gut die Truck-Sparte aufgestellt sei, so Daum, lasse sich daran erkennen, dass selbst in diesem schwierigen Jahr der Pandemie unter dem Strich ein Gewinn eingefahren wurde. Gelungen sei das mit großem Einsatz, immenser Erfahrung durch Kosten-und Kapazitätsanpassungen inklusive Kurzarbeit was zu einer Kostenreduktion in allen Bereichen geführt habe. Mit Zyklen kenne sich die Firma aus.

Das Thema Elektrobus soll bedeutender werden: Eine strategische Partnerschaft mit der amerikanischen Firma Proterra, einem führenden Elektrobus-Hersteller und Batterieproduzent für Nutzfahrzeuge in den USA, soll dabei helfen, die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen weiter voranzutreiben.

Mit rund 378.500 ausgelieferten Lkw und Bussen lag der Absatz von Daimler "Trucks & Buses" 2020 rund ein Drittel unter dem Vorjahresniveau (521.100). Infolge dieses deutlichen Absatzrückgangs verzeichnete das Unternehmen im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang auf rund 35 Milliarden Euro (Vorjahr: 44 Milliarden Euro). Der bereinigte Gewinn ("EBIT") belief sich auf 678 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 2,672 Milliarden Euro. Die Zahlen des Busbereichs wurden bereits veröffentlicht.

Kommende Woche wird der Buschef Till Oberwörder bei einer eigenen Pressekonferenz über das Geschäftsjahr, zukünftige Handlungsfelder, Trends und Perspektiven für den Busbereich sprechen.

