Neu-Ulm

vor 16 Min.

Bereit für den Sommer: Das plant Pauls Biergarten am Neu-Ulmer Donauufer

Plus Bald könnte Pauls Biergarten in Neu-Ulm öffnen, hofft Wirt Michael Freudenberg. Der Verein Kultur-Casino arbeitet an einem Programm, erste Punkte stehen schon.

Von Stefan Kümmritz

Es grünt so grün – auch in Pauls Biergarten am Neu-Ulmer Donauufer. Und doch gibt es noch keine Chance, sich dort oder auch in anderen Gastgärten niederzulassen, um eine zünftige Brotzeit sowie eine gepflegte Halbe zu sich zu nehmen und sich mit Freunden, Bekannten oder Verwandten fröhlich zu unterhalten oder von Künstlern unterhalten zu lassen. Klar, die für Mitte Mai zu niedrigen Temperaturen und der Regen, der immer mal wieder vom Himmel fällt, sind nicht gerade einladend. Vor allem aber ist der immer noch zu hohe Corona-Inzidenzwert im Landkreis Neu-Ulm dafür verantwortlich, dass potenzielle Biergartenbesucher verschlossene Tore vorfinden. Zwar stehen die Wirte in den Startlöchern, bereiten alles für die Öffnung vor und in Pauls Biergarten sind diverse Veranstaltungen geplant, aber noch müssen sich die Besitzer zwangsweise in Geduld üben.

