Neu-Ulm

vor 48 Min.

Nichts los im Winter? So geht es bei Pauls Biergarten weiter

Plus Das frühere Barfüßer-Gelände am Neu-Ulmer Donauufer ist derzeit sehr aufgeräumt. Verhandlungen mit der Stadt sind gescheitert. Was folgt nun im Winter?

Von Michael Kroha

Die Biergarten-Saison ist vorbei. Auch das frühere Barfüßer-Gelände in Neu-Ulm ist schon seit geraumer Zeit leer geräumt. Pauls Biergarten hat sich in den Winterschlaf verabschiedet. Gastronom Michael Freudenberg hätte seinen Pachtvertrag gerne über die kalten Monate verlängert und dort seinen Winterzauber veranstaltet. Jedoch sind die Verhandlungen mit der Stadt Neu-Ulm gescheitert. Warum? Und was folgt nun auf dem Areal am Donauufer?

