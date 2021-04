12:36 Uhr

Exhibitionist belästigt Frau am Waldbaggersee in Senden

Die Polizei hat in Senden einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen.

Am Waldbaggersee in Senden hat sich ein Mann am Samstagabend vor einer 39-Jährigen entblößt. Die Polizei nahm den Exhibitionisten vorläufig fest.

Eine 39-jährige Frau ist am frühen Samstagabend am Waldbaggersee in Senden von einem Exhibitionisten belästigt worden. Nach Angaben der Polizei entblößte sich der 36-Jährige vor ihr. Die Frau rief die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Da der 36-Jährige keine Ausweisdokumente bei sich führte, wurde er zur Polizei Senden gebracht. Es stellte sich heraus, dass der Mann in Deutschland nicht gemeldet ist, sich jedoch in Senden aufhält. Daher wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Zustellungsbevollmächtigter benannt. Der Tatverdächtige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. (AZ) Lesen Sie auch: Kriminalität: In Senden gibt es trotz Corona mehr Straftaten

