27.04.2018

Exhibitionist entblößt sich vor Frauen

Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos

Ein Mann hat Berichten der Polizei zufolge am Mittwochnachmittag zwei Frauen am Unteren Kuhberg in Ulm belästigt. Eine 17-Jährige war dort gegen 15.30 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs. Im Bereich des dortigen Denkmals hielt der Mann sie an und fragte die 17-Jährige nach dem Weg zur Donau. Die Jugendliche gab bereitwillig Auskunft. Dabei bemerkte sie, dass der Mann seine Hose geöffnet hatte und dass sein Geschlechtsteil heraushing. Die Radlerin fuhr weg.

Kurz danach war eine 22-Jährige zu Fuß am Unteren Kuhberg unterwegs. Der 22-Jährigen fiel ein Mann im Gebüsch bei dem Denkmal auf. Der Mann hatte die Hose bis zu den Knien heruntergezogen, hielt sein erigiertes Glied in der Hand und fragte auch diese Frau nach dem Weg zur Donau. Die 22-Jährige lief weiter, der Mann folgte ihr nicht.

Beide Frauen verständigten die Polizei, die sofort mit mehreren Streifen nach dem Exhibitionisten fahndete. Dieser blieb jedoch unauffindbar. Die beiden Frauen beschrieben den Mann als etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftig. Der Täter sprach den Beschreibungen zufolge gebrochen deutsch und hatte dunkle, kurze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Cargo-Hose. Aufgrund der Beschreibungen des Mannes und desselben Tatorts gehen die Ermittler davon aus, dass der gleiche Mann für beide Vorfälle verantwortlich ist. (az)

Wer Hinweise zum Täter und zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ulm unter Telefon 0731/1880 zu melden.

