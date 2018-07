21:00 Uhr

Exhibitionist zeigt sich nachts nackt auf der Straße

Ein Exhibitionist ist in der Nacht zum Dienstag in Ulm festgenommen worden. Jetzt prüft die Polizei, ob er für weitere Straftaten verantwortlich ist.

Der 40-Jährige hatte sich kurz nach Mitternacht in der Bleichstraße unsittlich gezeigt. Zeugen sahen, wie er dort splitternackt stand, und verständigten die Polizei. Gleich darauf nahm eine Streife den 40-Jährigen fest. Wie sich zeigte, war der Mann betrunken. Er soll sich, so die Zeugen, schon in der Nacht zuvor an derselben Stelle auf gleiche Weise gezeigt haben. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen mit zur Wache. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. Die Polizei ermittelt auch, ob er für weitere solcher Straftaten verantwortlich ist – beispielsweise in Neu-Ulm.

Dort hatte ein Exhibitionist am Montag an einem Badesee an der Alten Römerstraße in Ludwigsfeld zwei Frauen belästigt. Die beiden 59 und 62 Jahre alten Schwimmerinnen sahen den korpulenten Mann aus einer Entfernung von etwa 25 Metern, wie er sich ihnen zuwandte, die helle Hose herunter ließ und onanierte. Der Mann wurde als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 /8013-0 in Verbindung zu setzen. (az)

