Experten sagen: Ulm ist eine sichere Stadt

Die Freien Wähler laden General Knappe, Polizeipräsident Weber und den Leitenden Oberstaatsanwalt Lehr zu einer Debatte. Wo die drei Chancen und Probleme sehen.

Von Gerrit-R. Ranft

Ulm ist eine sichere Stadt – gefühlte und erlebte Kriminalität klaffen weit auseinander. Fachleute von Polizei, Justiz und Bundeswehr haben das während einer Podiumsdiskussion zum Jahresempfang der Freien Wähler am Sonntag im Stadthaus versichert. Rund neunzig Prozent der Ulmer fühlen sich nach Erhebungen der Polizei auf Straßen und Plätzen der Stadt gut aufgehoben. Vielleicht täte hier und da ein wenig mehr nächtliche Beleuchtung gut.

Zum Podiumsgespräch eingeladen hatten die Freien Wähler Generalleutnant Jürgen Knappe, Oberstaatsanwalt Christof Lehr und Polizeipräsident Bernhard Weber. Mit in der von Markus Brock vom SWR geleiteten Gesprächsrunde saß Fraktionssprecher Reinhold Eichhorn. Der hatte zuvor im Grußwort zwar gesagt, Ulm gelte als eine der glücklichsten Städte im Land mit gutem bürgerschaftlichen Engagement. Aber das Sicherheitsgefühl komme nun mal aus dem Bauch und da hielte er für gut, etwas mehr Polizei zu Fuß im Stadtgebiet zu wissen und an einigen Plätzen auch mehr Licht in der Nacht.

Ulm: General, Polizeipräsident und Staatsanwalt im Gespräch

Ulm nannte Polizeipräsident Weber eine der sichersten Regionen im Land. Schlechtes Sicherheitsgefühl werde einfach nur herbeigeredet, wie das mit Informationen eben so sei, die immer und immer wieder aufgetischt würden. „In der Realität ist es nicht so.“ Gewiss gebe es auch in Ulm Tätlichkeiten gegen Polizisten und Rettungsdienste; aber die würden von der Justiz nachhaltig verfolgt. „Ich zeige jeden solchen Fall an.“ Zwar müsse er mit einer sehr angespannten Personalsituation zurechtkommen, gewährleiste aber die Aufgaben der Polizei. „Wir bilden Schwerpunkte, wo es nötig ist, und dort mit großem Erfolg.“ Wie vor Kurzem bei der Aufdeckung „falscher Polizisten“, die vor allem Senioren um ihr Vermögen brächten. Vereinbarte Partnerschaften mit Banken und ähnlichen Instituten seien da hilfreich. Aber auch alle anderen seien gefordert, verdächtige Wahrnehmungen vorher zu melden. Fürs laufende Jahr seien 1600 Neueinstellungen für die Polizei im Land geplant. Es gebe einen hohen Zulauf, weil es doch ein interessanter Beruf sei.

„Die Justiz kann es nicht allen recht machen“, bekannte Oberstaatsanwalt Lehr. Aber im Prinzip stimme das jeweils verhängte Strafmaß schon. Er halte nichts von den oft geforderten drakonischen Strafen, weil doch immer der Mensch betrachtet werden müsse, der für die Tat stehe. Schließlich müssten Straftäter auch auf den rechten Weg zurückgebracht werden. Da leiste das Haus des Jugendrechts gute Dienste. Ziel dieser neuen Einrichtung sei, das Verhalten junger Menschen unter 21 Jahren, die eine Straftat begangen hatten oder sonst wie auffällig geworden waren, langfristig zu ändern. Dabei arbeiten Polizei, Staatsanwalt, Jugendhelfer und Richter gemeinsam an der positiven Zukunft des Täters. Gutes erwarte er auch vom Täter-Opfer-Ausgleich, zu dem beide Seiten an einen Tisch gebracht würden. Der Täter solle erkennen, was er beim Opfer angerichtet habe – mit Auswirkungen auf das Strafmaß. „Wir üben das zurzeit noch mit der Stadt.“ Auch Lehr klagte über fehlendes Personal. Eine Planstelle allein helfe nicht. Sie müsse auch besetzt werden; aber dazu fänden sich zu wenig Studenten.

General Knappe: Nato-Kommando bringt keine Gefahr für Ulm

Als „sehr, sehr hypothetisch“ bezeichnete Generalleutnant Jürgen Knappe die Gefahr für Ulm, die nach Ansicht mancher in der Stadt von dem auf der Wilhelmsburg neu geschaffenen Nato-Kommando ausgehe. Das „Leuchtturmprojekt“ führe keine Einsätze, sondern koordiniere lediglich den Truppenaufmarsch im frühen Stadium einer politischen Krise. Ziel sei, auf diesem Weg durch Abschreckung den Ausbruch von Gefechtshandlungen wirksam zu verhindern. Schließlich sei mit dem Ende des Kalten Kriegs eine völlig neue Situation in Europa entstanden.

Das Sicherheitsgefühl in den östlichen Ländern der Europäischen Union sei gänzlich anders als im Westen. Sie wie auch die US-Army verknüpften eine hohe Erwartungshaltung mit dem Ulmer Kommando zur schnellen Verlegbarkeit großer Truppenverbände.

