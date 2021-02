vor 3 Min.

Explosionen bei Lidl und Capri Sonne: Spur der Briefbomben führt nach Ulm

Die Angriffe auf drei Lebensmittelfirmen mit Briefbomben gehen wohl auf das Konto eines Täters oder einer Gruppe. Eine Spur führt nach Ulm.

Von Michael Kroha

Nach Explosionen bei Lebensmittelfirmen in Neckarsulm und Eppelheim vermuten die Ermittler mittlerweile einen Serientäter hinter den Angriffen. Inzwischen wurde eine dritte Briefbombe aufgefunden. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Eine Spur deute aber darauf hin, dass die Postsendungen in Ulm auf den Weg gebracht wurden, so die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Freitagnachmittag. Die Bild hatte darüber zuerst berichtet.

Weiter bestätigt die Staatsanwaltschaft jetzt, dass die dritte Sendung an den Babynahrungshersteller Hipp in Pfaffenhofen an der Ilm adressiert war. Die kriminaltechnischen Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand sollen die Taten aber zusammenhängen. Dass noch weitere Briefbomben im Umlauf sind, wird als "wenig wahrscheinlich" eingeschätzt. Gänzlich ausschließen können die Behörden es aber nach eigenen Angaben nicht.

Die dritte Sendung war in der Nacht zum Donnerstag an einem Postverteilzentrum am Münchner Flughafen identifiziert und entschärft worden. Offenbar war sie gemeinsam mit dem Brief und dem Paket für den Getränkehersteller Capri Sonne in Eppelheim und die Lidl-Zentrale in Neckarsulm an einer Postannahmestelle abgegeben worden.

Laut Bild sei der Fund der dritten Bombe kein Zufallsfund gewesen. Ermittler aus Baden-Württemberg hätten den konkreten Hinweis gegeben, dass es dort eine weitere Briefbombe geben muss.

Briefbomben in Süddeutschland: Motiv ist noch völlig unklar

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Heidelberg führen die Ermittlungen. Bislang liege das Motiv völlig im Dunkeln. Eine Sonderkommission mit 100 Beamten untersucht die Fälle und beschäftigt sich dabei auch mit ähnlichen früheren Taten. Darunter sind auch Beamte des Polizeipräsidiums Ulm.

Die drei Sendungen trugen fiktive Absender. Ein Bekennerschreiben war am Freitagmittag noch nicht eingegangen. Es sei aber nicht auszuschließen, dass dies noch komme, nachdem ein gewisser Druck aufgebaut worden sei, hieß es.

In einer Pressemitteilung hieß es: „Derzeit prüfen Spezialistinnen und Spezialisten sämtliche an den Tatorten und der entschärften Sendung gesicherte Spuren, um möglichst rasch der Täterschaft, zu deren Motivlage bislang noch keine Erkenntnisse vorliegen, auf die Spur zu kommen.“

Nach Explosionen bei Lidl und Capri-Sonne: Alle Verletzten haben Krankenhaus verlassen

Unterdessen sind alle Verletzten aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ein Mitarbeiter eines Getränkeherstellers in Eppelheim hatte am Dienstag ein Knalltrauma erlitten, als er in der Warenannahme ein Paket angenommen hatte. Drei Menschen wurden am Mittwoch beim Öffnen eines Briefes in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm verletzt.

Unterdessen ruft der Lebensmittelverband seine Mitglieder zu erhöhter Wachsamkeit auf. "Wir haben sie informiert, auf was bei der Paketannahme geachtet werden muss", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Poststellen sollen Sendungen aussortieren, wenn sie keinen bekannten Absender haben, Unebenheiten aufweisen oder ungewöhnlich schwer sind. Die Branche sei sehr emotionaler Kritik ausgesetzt, der an Hass grenze. Dieser äußere sich in sozialen Medien, E-Mails oder Drohanrufen. Da werde auf die Lebensmittelindustrie "eingedroschen". Das sei in dieser Woche wieder sehr akut gewesen. (mit dpa)

