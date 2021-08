Ulm/Heidelberg

18:00 Uhr

Mutmaßlicher Briefbomber aus Ulm-Wiblingen kommt vor Gericht

Diese Bilder sollen den Moment zeigen, in dem der Mann die Briefbomben bei der Post in Ulm aufgibt.

Plus Nach Explosionen bei Lidl und Capri-Sonne kommt jetzt der mutmaßliche Briefbomber vor Gericht. Dem Rentner aus Ulm-Wiblingen wird der Prozess gemacht.

Von Michael Kroha

Links vom Eingang steht die Schneeschaufel, auf der Terrasse die Sonnenliege. Auf den ersten Blick deutet in dem schön angelegten und eingewachsenen Garten nichts auf ein Verbrechen hin. Doch dann umstellen an jenem Freitagabend im Februar dieses Jahres die Polizei samt SEK sein Haus im Ulmer Stadtteil Wiblingen, um ihn festzunehmen. Als der Elektriker in Rente von den Beamten abgeführt wird, soll er noch zu seinen Nachbarn gesagt haben: Er wisse gar nicht, was die Polizei von ihm wolle. Nun wird dem damals 66-Jährigen der Prozess gemacht.

