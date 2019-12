vor 1 Min.

FDP will in den Stadtrat Weißenhorn einziehen

Sieben Kandidaten stehen auf der Liste für die Kommunalwahl 2020. Diese Programm haben die Kandidaten.

Von Angela Häusler

Mit einer Liste mit neun Kandidaten hofft die FDP Senden/Weißenhorn bei den Kommunalwahlen im März 2020 auf den Sprung in den Weißenhorner Stadtrat. Bisher sind die Liberalen dort nicht vertreten.

Der FPD-Ortsverband besteht derzeit aus sieben Mitgliedern, vier davon kamen zur Nominierungsversammlung nach Grafertshofen und wählten die Listenkandidaten ohne Gegenstimme. „Die Belange der Handwerker und kleinen Unternehmer liegen mir am Herzen“, sagte FDP-Ortsverbandsvorsitzender Peter Kuhnen, der die Liste auf Platz eins anführt. Doch es gehe insgesamt um mehr Liberalismus, der in Deutschland momentan in Gefahr sei, so Kuhnen. Örtliche Arbeitsplätze zu schaffen und die Stadt Weißenhorn als Einzelhandelsstandort zu fördern, gehörte zu den Zielen des Zweitplatzierten Andreas Ritter, selbst Unternehmer und in Bubenhausen ansässig. Die Fuggerstadt brauche aber auch Veränderungen in Sachen Straßenverkehr und benötige mehr Bauplätze für junge Familien, betonte Ritter.

Günstiger Wohnraum und Förderung der Wirtschaft

Die bislang einzige FDP-Vertreterin im Kreistag, Christina Zimmermann, kandidiert für den Stadtrat auf Platz drei. Sie betonte auch, dass ihr der Wohnungsmarkt in Weißenhorn wichtig sei. Es brauche bezahlbaren Wohnraum, außerdem „müssen wir über Konzepte nachdenken, die Leerstände in den Ortskernen zu füllen“, so die 26-Jährige. Der Forderung nach günstigem Wohnraum schloss sich Kandidat vier, Peter Zobel, an, der die Fuggerstadt zudem als Wirtschaftsstandort weiterbringen möchte.

Ein Radwegekonzept für Weißenhorn und die Förderung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten schwebte Kandidat Peter Rudolf vor, und stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender Michael Zimmermann wollte gleiche Chancen für alle sichern: „Keiner soll zurückbleiben.“ Nun hoffe er, dass die FDP „mit dieser attraktiven Liste einige Plätze im Rat ergattern kann“. Für Senden werde der Ortsverband keine Kandidaten aufstellen, so Zimmermann außerdem. Die nun beschlossene FPD-Liste besteht aus Peter Kuhnen, Andreas Ritter, Christina Zimmermann, Peter Zobel, Silvia Pilger, Peter Rudolf, Hilde Kuhnen, Elisabeth Zimmermann und Michael Zimmermann.

