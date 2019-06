vor 51 Min.

Fachleute sprechen bei Tagung in Senden über Weberei

Für die Neugestaltung des alten Webereigeländes sammeln Experten in Senden bald Ideen.

Bei einer Tagung ist am Beispiel der Weberei der demografische Wandel Thema. Dazu lädt die Körber-Stiftung aus Hamburg nach Senden ein.

Von Carolin Lindner

Mehrere Fachleute und Bürgermeister von Kommunen aus ganz Deutschland sind bald in Senden zu Gast. Sie diskutieren dort über den demografischen Wandel und wie dieser auch hinsichtlich Wohnens gelingen kann – am Beispiel des Webereigeländes. Das teilte Bürgermeister Raphael Bögge mit.

Einladen wird sie alle die Hamburger Körber-Stiftung, die unter anderem Projekte aus dem Bereich Demografie initiiert. Unter dem Titel „Stadtlabor für demografische Zukunftschancen“ bietet die Stiftung Workshops an, an denen auch Bürgermeister teilnehmen und sich weiterbilden können. Raphael Bögge war als Teilnehmer eines solchen dreiteiligen Seminars bereits in Hamburg.

Während Tagung haben Teilnehmer sich für Senden entschieden

Der dritte Teil dieses Workshops findet nun in Senden statt. „Das hat sich so ergeben“, sagte Bögge. Unter den Teilnehmern seien interessante Aspekte der jeweiligen Kommunen gesammelt worden, da habe man sich für Senden mit seinem Webereigelände entschieden. Dies sei kein Wettbewerb sondern eine Gelegenheit, mit Experten Ideen für das Gelände zu sammeln, so Bögge. Mit einfließen sollen auch die Umfragen bei Senioren und Jugendlichen.

Bislang steht in Sachen Webereigelände noch der Beschluss aus dem Stadtrat im Raum, zunächst Gutachten zur Statik der Webhalle und zu Schadstoffen im Boden anfertigen zu lassen. Laut Bögge gibt es zahlreiche Voruntersuchungen, die möglicherweise mit einfließen können. Diese seien detailreich, er habe sie noch nicht genauer studieren können.

Im Zuge der Tagung, die am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Juni, stattfindet, soll es am Donnerstagabend um 19 Uhr auch eine Infoveranstaltung mit Bürgern im Bürgerhaus geben.

Mehr aus Senden lesen Sie hier:

Wann geht es am Bahnhof in Senden weiter – und wie?

Iller-Musik-Festival: Was in diesem Jahr geboten ist

Themen Folgen