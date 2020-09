vor 33 Min.

Fahrer schläft auf der A8 ein: Lkw-Unfall am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen

Bei einem Unfall am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen ist ein Sachschaden von rund 65.000 Euro entstanden. Der Fahrer eines Sattelzugs war kurz eingeschlafen.

Gegen 5.30 Uhr war am Donnerstag der 42-Jährige mit seinem Lastwagen auf der A7 in Richtung Süden gefahren. Am Elchinger Kreuz fuhr er auf die Überleitung zur A8 und fiel in einen Sekundenschlaf. Der Sattelzug krachte frontal gegen den Anprallschutz im Bereich des Fahrbahnteilers München/ Stuttgart. Zur Bergung des Sattelzugs war die Überleitung zur A8 in Richtung München gesperrt und nicht mehr befahrbar. Die Sperrung dauerte bis 8.45 Uhr an.

Verletzt wurde bei dem Unfall auf der A8 niemand

Nach Angaben der Autobahnpolizei Günzburg wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Autobahnmeisterei Dornstadt übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der 42-jährige Fahrer eine Sicherheitsleistung bezahlen. Er wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Seine Lenk-, Arbeits- und Ruhezeiten werden ausgewertet. (az)

