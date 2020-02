13:32 Uhr

Fahrerin gibt versehentlich Gas und kracht gegen anderes Auto

Beim Einparken ist einer 64-Jährigen in Vöhringen ein folgenreiches Missgeschick passiert. Die Frau hatte aber noch Glück.

Aus Versehen das Gaspedal mit der Kupplung verwechselt hat eine Frau am Donnerstagvormittag in Vöhringen. Das hatte unangenehme Folgen. Dem Polizeibericht zufolge fuhr die 64-Jährige ihr Auto in eine Parklücke an der Memminger Straße. Als der Wagen bereits stand, trat sie versehentlich voll auf das Gaspedal, da sie dieses mit der Kupplung verwechselt hatte. Das Auto setzte sich abrupt nach vorne in Bewegung, fuhr über einen Grünstreifen und krachte in die Front eines gegenüber abgestellten Autos.

Die 64-Jährige blieb bei den Unfall in Vöhringen unverletzt

Die 64-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zumindest eine Sache ist für die 64-Jährige noch positiv: „Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Unfallverursacherin gebührenfrei verwarnt“, teilt die Polizei mit. (az)

