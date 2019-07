14:21 Uhr

Fahrgast attackiert Schaffner in Regionalexpress

In einem Regionalexpress von Ulm nach München ist ein Zugbegleiter attackiert und verletzt worden. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Der Schaffner erstattete am Sonntag in Augsburg bei der Bundespolizei Anzeige. Er gab dort an, von einem unbekannten Mann geschlagen worden zu sein. Der Vorfall ereignete sich um 8.37 Uhr, unmittelbar nach dem Halt in Nersingen. Der Bahnmitarbeiter berichtete, dass ihn der Täter mit großer Wucht zu Boden gestoßen habe. Durch den Sturz verletzte er sich an den Armen. Zudem ging seine Brille zu Bruch. Die folgenden Faustschläge des rabiaten Reisenden konnte er abwehren.

Das ist die Beschreibung des Angreifers im Regionalexpress Ulm-München

Der Zugbegleiter musste seinen Dienst abbrechen und ist seit dem Vorfall nicht mehr dienstfähig. Der mutmaßliche Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, blonde gelockte Haare, schmächtige Statur. Bekleidet war der Mann mit schwarzer Hose und Jacke sowie einer schwarzen Brusttasche. Außerdem trug der etwa 25-jährige Mann schwarze Nike-Turnschuhe mit weißer Sohle.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittler der Bundespolizei Augsburg bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0821/ 34356- 0 zu melden. (az)

