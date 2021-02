vor 19 Min.

Fahrrad-Unfall in Neu-Ulm: 23-Jähriger erleidet Kopfverletzungen

Im Starkfeld in Neu-Ulm ist ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden.

Eine 29-Jährige war mit ihrem Auto in Neu-Ulm im Starkfeld unterwegs, als plötzlich ein Radfahrer gegen ihr Fahrzeug prallte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Neu-Ulm ist ein 23-Jähriger am Kopf verletzt worden. Der Unfallhergang ist noch nicht ganz geklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Demnach ereignete sich der Unfall auf der Straße „Im Starkfeld“. Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße in nordöstlicher Richtung, als plötzlich ein 23-jähriger Radfahrer von rechts gegen ihr Fahrzeug prallte. Der Mann wurde über die rechte Fahrzeugfront geschleudert und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn.

Fahrrad-Unfall in Neu-Ulm: 23-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Der Radfahrer zog sich eine Kopfplatzwunde zu und klagte über starke Schmerzen im Hüftbereich. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der Unfallgesamtschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Bislang war es aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht möglich, den 23-Jährigen zum Unfallhergang zu befragen.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

