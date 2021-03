vor 17 Min.

Fahrrad-Unfall in Ochsenhausen: Radfahrer ohne Helm stürzt und verletzt sich schwer

Bei einem Unfall in Ochsenhausen erlitt ein Mann schwere Verletzungen.

Schwere Verletzungen hat sich ein 68-Jähriger bei einem Sturz am Montag in Ochsenhausen zugezogen.

Gegen 12.45 Uhr fuhr der Radfahrer in der Lerchenstraße in Richtung Ortsmitte. Der 68-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Krankenwagen transportierte ihn in eine Klinik. Einen Helm hatte der Mann laut Polizei nicht getragen. (AZ)

