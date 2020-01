vor 9 Min.

Fahrrad nach Verkehrsunfall gestohlen

Unbekannter greift zu, während Verletzter im Krankenhaus ist

Ein Dieb hat in Neu-Ulm ein Fahrrad gestohlen, das nach einem Verkehrsunfall am Unfallort angekettet wurde. Der Besitzer war zur Tatzeit im Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am vergangenen Donnerstag gegen 7.35 Uhr zunächst zwischen einem Unfall zwischen zwei Radfahrern in Neu-Ulm. Ein 38-jähriger Mann fuhr den Radweg in der Hauptstraße in westliche Richtung. Zeitgleich fuhr eine elfjährige Schülerin auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung. Im Vorbeifahren berührten sich die Enden der beiden Lenker, wodurch beide Radfahrer das Gleichgewicht verloren und stürzten. Die Elfjährige blieb unverletzt, der 38-Jährige verletzte sich an der Hand und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrrad blieb an der Unfallstelle zurück, war jedoch mit einem Kettenschloss an einem Laternenmast angeschlossen.

Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass die Handverletzung doch schwerer war als zunächst angenommen und der Mann operiert werden musste, weshalb er stationär aufgenommen wurde. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wollte der 38-Jährige am Montag sein Fahrrad an der Unfallstelle abholen – doch es war nicht mehr da.

Wie sich bei den bisherigen Ermittlungen herausstellte, wurde es im Zeitraum von Donnerstag, 8. Januar, 8 Uhr bis Samstag, 11. Januar, 11 Uhr, gestohlen. Es handelt sich um ein selbst gebautes schwarzes Rad im Wert von 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt gegen Unbekannt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (az)

