Fahrradfahrer wird bei Unfall in Neu-Ulm frontal von Auto erfasst

In der Schützenstraße in Neu-Ulm ist ein Radler bei einem Unfall verletzt worden. Er wurde von einem Auto erfasst.

Am Donnerstagvormittag kam es in der Schützenstraße in Neu-Ulm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Eine 32-Jährige befuhr die Schützenstraße in Richtung Adenauerbrücke. Auf Höhe der Kreuzung Schießhausallee übersah sie nach ersten Ermittlungen der Beamten vor Ort das Rotlicht der Ampel. Hierbei erfasste sie einen 57-jährigen Mann frontal.

Mann bei Unfall in Neu-Ulm verletzt

Der überquerte gerade mit seinem Fahrrad die Kreuzung. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt hierbei Verletzungen am linken Handgelenk. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2200 Euro. (AZ)

