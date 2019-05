14:55 Uhr

Fahrschüler rammt bei Prüfung geöffnete Autotür

Bei der Fahrprüfung hat ein junger Mann in Neu-Ulm einen Unfall gebaut. Ob er schuld war oder nicht, muss die Polizei noch klären.

Der 21-jährige Fahrschüler befuhr am Donnerstag gegen 11 Uhr die Reuttier Straße mit seinem Lastwagen samt Anhänger. Zur selben Zeit stand ein 20-Jähriger an seinem geparkten Fahrzeug und öffnete die Fahrertür, um die Parkscheibe einzulegen. Als das Lkw-Gespann an dem Auto vorbei fuhr, touchierte die rechte vordere Seite des Anhängers die Fahrertür des Mercedes.

Fahrer bleibt unverletzt, Autotür wird umgeknickt

Glücklicherweise wurde der 20-Jährige nicht verletzt. Die Fahrertür seines Autos wurde durch die Wucht nach vorne umgeknickt und es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Am Anhänger beläuft sich der Schaden auf etwa 850 Euro. Ob der Lastwagen zu wenig Abstand einhielt oder die Autotür vollends geöffnet wurde und es dadurch zum Unfall kam, muss laut Polizei noch eruiert werden. (az)

