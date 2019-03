18:26 Uhr

Fair gehandelte Füllung für die Schultüte

Christa Schmidt (links) vom Weltladen stellte bei der Einschreibung an der Grundschule Nord in Weißenhorn die Aktion „Faire Schultüte“ vor.

Der Weltladen weist mit einem neuen Projekt auf Missstände in Entwicklungsländern hin. So können Eltern hierzulande Kindern in armen Regionen helfen.

Von Christoph Lotter

Während in Weißenhorn der Nachwuchs gespannt dem Schulanfang entgegenfiebert, besuchen nach Angaben des Weltladens in Entwicklungsländern etwa 57 Millionen Kinder im Grundschulalter keine Schule. Genau das möchte der Verein ändern und hat deshalb das Projekt „Faire Schultüte“ ins Leben gerufen. Christa Schmidt und Gisa Keller von der Bildungsgruppe des Weltladens stellten das Projekt am Mittwoch bei den Einschreibeterminen an den Grundschulen Nord und Süd in Weißenhorn vor.

Von Mäppchen und Mango-Äffchen über Fruchtriegel und Freundschaftsbänder bis hin zu Schokolade und Sorgenpüppchen – allerlei fair gehandelte Produkte des Weltladens passen in so eine selbst gebastelte Schultüte. „Mit dem Kauf unterstützen die Eltern die Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien“, sagt der Vereinsvorsitzende Franz Snehotta. Ziel sei, möglichst vielen Kindern in Entwicklungsländern den Besuch einer Schule zu ermöglichen. Der faire Handel ist Snehotta zufolge sehr wirkungsvoll, weil die gerechte Entlohnung der Eltern dafür sorge, dass Kinder in diesen Ländern nicht durch Arbeit den Lebensunterhalt der Familie sichern müssen. „Mit der Aktion faire Schultüte wollen wir die Köpfe der Menschen erreichen und die Einstellung der Eltern ändern“, ergänzt der Vorsitzende.

Weltladen in Weißenhorn sucht neue Mitarbeiter

Und es ist nicht das erste Projekt, das der Weltladen zusammen mit den örtlichen Schulen startet. Den Anfang machten fair gehandelte Schokoladen-Nikoläuse. „Und die kommen nach wie vor gut an“, sagt Snehotta. Überhaupt ist die Bildungsarbeit neben dem Verkauf fair gehandelter Ware und politischer Kampagnen eine der tragenden Säulen der ehrenamtlichen Vereinsarbeit. Der Weltladen pflegt viele persönliche Kontakte zu den Schulen in Weißenhorn und lädt regelmäßig Schulklassen in das Geschäft an der Hauptstraße ein. Auch Schülerpraktika im Einkaufs-, Verkaufs- oder im Deko-Team des Weltladens seien sehr gefragt, berichtet Snehotta.

Insgesamt 39 ehrenamtliche Mitarbeiter – überwiegend Frauen – sind derzeit im Geschäft aktiv. „Hauptsächlich Rentner, denn die haben auch zu den normalen Öffnungszeiten Zeit“, berichtet die stellvertretende Vorsitzende, Monika Meixner. Und weiter: „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Helfern. Wir bieten eine sinnstiftende Arbeit, Fortbildungen, viele Gestaltungsmöglichkeiten, Teamarbeit und Eigenverantwortung.“

Die ehrenamtlichen Helfer organisieren auch verschiedene Aktionen – zum Beispiel beim Weißenhorner Kinderfest, der Kulturnacht und vielen weiteren Veranstaltungen. „Wir versuchen natürlich auch, weitere Geschäfte und Gastronomiebetriebe für fair gehandelte Produkte zu gewinnen“, sagt Franz Snehotta. Denn das Bewusstsein für fair gehandelte Produkte wachse, betont der Vorsitzende. Er räumt aber auch ein, dass die Verkaufszahlen im Weltladen bisher nicht durch die Decke schießen.

Öffnungszeiten Der Weltladen an der Hauptstraße 18 in Weißenhorn hat von Montag bis Samstag von 9 bis 12.30 Uhr und von Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

