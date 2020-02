vor 51 Min.

Falco – ein Musical über den rappenden Mozart des 20. Jahrhunderts

Er war chaotisch, ein Dandy, ein Frauenheld – und ein genialer Musiker. Ein Musical spürt dem Pop-Phänomen Falco und seiner Lebensgeschichte nach.

Von Dagmar Hub

Das „Falco“-Musical ist schon eine ganze Weile im deutschsprachigen Raum unterwegs. Es startete zum 60. Geburtstag des vor 22 Jahren verstorbenen österreichischen Stars vor drei Jahren und war auch in Ulm in der Vergangenheit schon zu sehen. Trotzdem – oder gerade deshalb? – strömten etwa tausend begeisterte Zuschauer am Samstag ins Congress-Centrum Ulm, um die Show zu sehen, die sich positiv von manchem Tournee-Musical abhebt: Darsteller Alexander Kerbst kommt der Kunstfigur Falco alias Hans Hölzel, so der Geburtsname des Künstlers, mit gegeltem Haar, schwarzer Brille und Dandy-Gestik nicht nur optisch sehr nahe, sondern überzeugt auch stimmlich. Die Ausstattung mit Band und Tänzern, mit vielen Kostümen und Ortswechseln ist opulent.

Falco erreichte mit "Rock me Amadeus" die Spitze der US-Charts

Ob er nicht doch mehr Amadeus in sich hatte, als man auf den ersten Blick meinen würde? Ihren kleinen Amadeus nannte die Wiener Wäscherei-Filialleiterin Maria Hölzel ihren Sohn Johann, den einzigen, der aus ihrer Drillingsschwangerschaft lebend zur Welt kam. Und nicht nur hatte der Sohn das absolute Gehör, und nicht nur war er exaltiert wie Mozart: Falcos größter Hit hieß „Rock me Amadeus“. Ein radikal veränderter Mozart des 20. Jahrhunderts wäre Falco dann, der als erster Weißer rappte – und das im Smoking– und der mit „Rock me Amadeus“ als erstem und bisher einzigem deutschsprachigen Lied die Spitze der US-Charts eroberte. Doch wer genau hinsieht, könnte so manche Gemeinsamkeit der beiden Persönlichkeiten – neben ihrer Genialität – entdecken: Charismatische Popstars ihrer Zeit, exzentrische Lebemänner, eitel, chaotisch und den Frauen zugeneigt, waren wohl beide.

Das Falco-Musical stellt in seinen erzählenden Phasen den Ausnahmekünstler als zerrissen zwischen einerseits Heimweh und seiner Sehnsucht nach einer ganz normalen Familie und andererseits einer dämonischen Faszination für den Absturz und Selbstzerstörung dar – zwischen der Magie des Aufstiegs und der Angst, verkauft zu werden. Wien reimt sich halt auch auf Kokain und Heroin, auf Codein und Formalin, wie Falco schon im 1979er Song „Ganz Wien“ schrieb, den er mit der Anarcho-Skandalband „Drahdiwaberl“ sang.

Das Falco-Musical spielt Hits von "Der Kommissar" bis "Jeanny"

Das Musical bringt natürlich auch die großen Falco-Hits auf die Bühne – „Der Kommissar“, „Jeanny“, „Junge Römer“, „Coming home“, „Egoist“ und natürlich „Rock me Amadeus“. Alexander Kerbst imitiert Falco dabei gestisch wie stimmlich so perfekt, dass die Fans – größtenteils um die 50 und damals jung, als Falco seine Erfolge feierte und Abstürze zelebrierte – letztlich eigentlich ihr Idol selbst bejubeln. Daneben lässt das Musical Falcos Manager Sätze zitieren, die dem Zuschauer auch nach der Show bleiben, weil sie wohl so charakteristisch für Falco waren: „Realität ist eine Halluzination, die durch die Abwesenheit von Alkohol entsteht.“ Oder: „Unsterblich bin i erst, wenn i tot bin“, in schönstem wienerisch gesprochen.

Der Unfalltod Falcos und sein posthum veröffentlichter, todessehnsüchtig-prophetisch klingender Hit „Out of the Dark“ stehen natürlich am Ende. Der Beifall ist anfangs verhalten, zu sehr stehen die Besucher noch unter dem Eindruck der Erinnerungen an die Meldung vom Tod Falcos, der wie James Dean im Porsche hatte sterben wollen und der unter Einfluss von Marihuana, Kokain und Alkohol in der Dominikanischen Republik gegen einen Überlandbus krachte. Dann aber beginnen die stehenden Ovationen des Publikums und Zugabe über Zugabe kommt von der Musical-Crew um Alexander Kerbst. Es wird getanzt, mitgesungen und gefeiert – zuletzt auf den Song „Europa“, den Falco 1995 geschrieben hatte.

