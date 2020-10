vor 38 Min.

Falsche Handwerker bestehlen Mieterin in Weißenhorn

Zwei Männer haben einer Frau Geld für angebliche Reparaturen abgeschwatzt - und dann ihren Schmuck aus der Wohnung gestohlen.

Zwei bislang unbekannte Männer haben eine Frau in Weißenhorn bestohlen. Wie die Polizei meldet, klingelten die beiden am Dienstag gegen 11.30 Uhr an der Wohnungstüre einer Wohnung in der Bahnhofstraße. Gegenüber der Bewohnerin gaben sie sich als Handwerker aus und wiesen die Frau auf eine angeblich defekte Stelle am Dach des Hauses hin.

Die Männer gaben vor, im Auftrag des Vermieters zu kommen und dass alles seine Richtigkeit hätte. Da sie aufgrund des festgestellten Schadens sofort loslegen müssten, forderte einer der angeblichen Handwerker die Frau auf, ihm Geld für die Materialien auszulegen.

Frau zahlt dreistellige Summe und wird dann bestohlen

Nachdem ihm die Frau eine dreistellige Summe ausgehändigt hatte, forderte einer der Männer die Frau auf, im Treppenhaus mit nach oben zu kommen. Während dieser Zeit durchsuchte der andere Täter die Wohnung der Frau und entwendete Schmuck im Wert einer dreistelligen Summe. Der zweite Täter kam über eine unverschlossene Wohnungstüre auch noch in eine zweite Wohnung, dort konnte er jedoch vermutlich nichts entwenden.

Im selben Zeitraum ging eine weitere Mitteilung über eine verdächtige Person ein, die sich als Handwerker ausgab. In Weißenhorn, An der Mauer, bot ein Mann einem Anwohner an, dessen Dach kostenlos neu zu decken. Nachdem das Angebot mit dem Hinweis, dass das Dach bereits vor drei Jahren neu gedeckt worden sei, abgelehnt worden war, ging der circa 60-jährige Mann mit blauer Arbeitshose in Richtung Östliche Promenade davon. (az)

Lesen Sie auch:

Unfall auf A7 bei Senden: 25-Jährige leicht verletzt

Weihnachtsmarkt im Inhofer in Senden trotz Corona - wie geht das?

Themen folgen