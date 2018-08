00:34 Uhr

Falsche Verwandte erbeutet 80000 Euro von Senioren

Am Telefon werden immer wieder alte Menschen abgezockt. Diesmal traf es Rentner in Senden und Illertissen. Die Beute ist beträchtlich: zusammen 80000 Euro.

Betrüger haben in Illertissen und Senden per Telefon fette Beute gemacht. Sie arbeiteten wohl mit fiesen Tricks. Die Neu-Ulmer Kripo ermittelt. Wo sitzen die Hintermänner?

Von Jens Carsten

Gutgläubige Bürger haben einer Fremden in Illertissen und Senden am Dienstag Tausende Euro übergeben. Die Frau gab sich als Verwandte und als Bekannte in einer Notlage aus – und das dank mit psychologischer Tricks offenbar recht überzeugend. Die auserkorenen Opfer glaubten ihr und händigten insgesamt 80000 Euro aus. Die Kriminalpolizei ermittelt. Doch es wird nicht leicht, zu den Hintermännern zu gelangen.

Ein Familienmitglied oder Freund ist in Bedrängnis geraten und braucht dringend Geld: Das klingt herzerweichend – ist oft aber frei erfunden. Zumindest wenn es um die Geschichten geht, die Betrüger arglosen Bürgern auftischen. Die Masche ist nicht neu, aber recht wandelbar. Oft würden die Täter bei ihren Opfern inzwischen zwar abblitzen, sagt Jürgen Salzmann von der Kriminalpolizei Neu-Ulm. Denn immer mehr Bürger hätten von diesen Betrugsmaschen gehört und reagierten richtig. Sprich: Beendeten das Telefonat und verständigten die Polizei. Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, bei denen hohe Geldsummen erbeutet werden. Das geschah am Dienstag in Illertissen und Senden.

In Senden erzählte eine Anruferin einer 86-jährigen Frau, sie sei eine Verwandte, die wegen eines Wohnungskaufes viel Bargeld benötige. Und bei dem Telefonat in Illertissen meldete sich bei einem 84-Jährigen eine angebliche Bekannte: Sie forderte Geld, um Schulden begleichen zu können. Da die Senioren nicht so viel Bargeld zu Hause hatten, schickte die mysteriöse Frau sie zur Bank. Die Angerufenen taten wie ihnen geheißen: Nach weiteren telefonischen Anweisungen übergab die Sendenerin am späten Nachmittag an ihrem Haus insgesamt 18000 Euro an eine Abholerin – und der Illertisser und seine Frau händigten am Abend in ihrem Haus 62000 Euro aus.

In beiden Fällen wird die Geldabholerin als etwa 30-jährige Frau mit brünetten und eher kurzen Haaren beschrieben. Erst nach den Geldübergaben schöpften die Geschädigten Verdacht und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Wie konnten die Täter Erfolg haben? Diese Frage stellen sich auch die Ermittler. Meistens gingen die Kriminellen „hoch professionell“ vor, sagt Florian Wallner, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Die Opfer würden meist über längere Zeit unter Druck gesetzt und dazu mehrfach angerufen. „Sie kommen gar nicht zum Nachdenken.“ Zudem würden von den Tätern gezielt ältere Menschen auserkoren. Dieses Kriminalitätsfeld gleiche einer Industrie mit eigenen Call-Centern, so Wallner. Das zeige sich daran, dass auch aus kleinen Orten in kurzer Zeit mitunter mehrere Fälle gemeldet würden.

Den Banken, die solch hohe Bargeldbeträge ausbezahlen, sei meistens kein Vorwurf zu machen, betont Kriminalpolizist Salzmann. Die Täter instruierten ihre Opfer, wie sie unangenehmen Nachfragen aus dem Weg gehen könnten. Sie gäben dann beispielsweise an, ein Auto mit Bargeld kaufen zu wollen, weil dadurch ein Rabatt gewährt werde. Zudem gebe es ältere Bürger, die regelmäßig hohe Beträge abheben, weil sie ihr Geld lieber bei sich haben. „Dann fallen solche Summen nicht unbedingt auf“, sagt Salzmann. Je nach dem Wert der verwendeten Scheine passten auch größere Summen in unscheinbare Kuverts. Es gebe durchaus Betrugsfälle, die erst durch die Meldung von aufmerksamen Bankmitarbeitern aufgeflogen seien, sagt Salzmann. Allgemein verstünden sich Kreditinstitute aber als Dienstleiter, die sich nach den Wünschen ihrer Kunden richteten.

Nach den Betrugsfällen in Illertissen und Senden ermittelt die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Das könnte sich hinziehen, sagt Salzmann. Oft säßen die Hintermänner solcher Betrugsdelikte im Ausland. Mehrere Anhaltspunkte müssten geprüft und verfolgt werden. Eine heiße Spur gibt es aktuell jedoch nicht.

Zuletzt hatten Betrüger die Region mehrfach heimgesucht, auch falsche Polizisten trieben ihr Unwesen. Das nehmen die Fahnder zum Anlass, erneut zu warnen: Bürger sollten unter niemals am Telefon Fragen zu ihrer wirtschaftlichen Situation beantworten – und schon gar nicht Geld an Fremde übergeben. Wer um Hilfe gebeten wird, sollte sich im Freundes- und Verwandtenkreis rückversichern. Der wohl wichtigste Tipp: „Rufen Sie bei dem geringsten Zweifel den Polizeinotruf 110.“

