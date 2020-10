23.10.2020

Falscher Arzt am Telefon: Ulmer Polizei warnt vor Corona-Schockanrufen

Ein Betrüger gibt sich am Telefon als Arzt aus und täuscht eine Corona-Infektion beim Sohn vor. Die Ulmer Polizei warnt vor dieser Masche.

Nach einem Vorfall in Biberach mit einem falschen Arzt warnt jetzt die Ulmer Polizei vor Schockanrufen in Zusammenhang mit Corona.

Demnach versuchte ein Anrufer am Donnerstag in Biberach einen Senior um sein Erspartes zu bringen. Gegen Mittag klingelte bei dem 81-Jährigen aus Biberach das Telefon. Ein Betrüger gab sich als Dr. Weber eines Krankenhauses aus und redete dem Senior ein, dass sein Sohn mit Covid-19 bei ihm im Krankenhaus sei.

Für die Behandlung würde es in Berlin ein Medikament geben, das mit dem Helikopter geholt werden müsse. Dafür müsse er 30.000 Euro bezahlen. Das Medikament sei noch in der Erprobung, die Kosten würde die Krankenkasse aber nach der Zulassung zurückerstatten. Sobald die Zahlung erfolgt sei, würde der Helikopter starten und das Medikament holen.

Dass der Täter das Geld in Bar forderte, machte den Senior stutzig. Als er die Polizei mit ins Spiel brachte, legte der Betrüger auf.

Betrüger am Telefon: Das rät die Polizei

Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht. Egal ob sich ein Arzt, Verwandte, Bekannte oder Fremde melden: Prüfen Sie zwingend deren Angaben und holen Sie den Rat von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde, so der Rat der Polizei.

Die Täter würden die Opfer unter Druck setzen, um eine möglichst schnelle Auszahlung zu erwirken. In diesem Fall soll auf niederträchtige Art und Weise die Angst vor dem Virus als Druckmittel dienen.

Legen Sie bei solchen Anrufen am besten auf. In Verdachtsfällen benachrichtigen Sie unbedingt sofort die Polizei. Das ist in den meisten Fällen die einzige Chance, die Täter festzunehmen. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen