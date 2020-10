10:00 Uhr

Falscher Polizist macht Beute in Neu-Ulm

Die Abzocker sind wieder aktiv: Am Freitag wurden im Raum Neu-Ulm zahlreiche Anrufe von sogenannten falschen Polizisten registriert. In einem Fall hatten die Betrüger Erfolg.

Von Ronald Hinzpeter

Am späten Freitagvormittag wurden im Raum Neu-Ulm etliche Betrugsanrufe von "falschen Polizisten" registriert. Meist hatten die Abzocker Pech. Aber in mindestens einem Fall waren die Täter erfolgreich. Hierbei wurde im Bereich der „Insel“ in Neu-Ulm ein Mann dazu gebracht, Wertgegenstände im Gegenwert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages in einem Versteck zu deponieren.

Wenig später holten die Täter die Beute ab

Diese wurden kurze Zeit später von einem unbekannten Täter oder Täterin abgeholt. Die Kripo Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen, der Kriminaldauerdienst Memmingen war zur Aufnahme und Spurensicherung vor Ort dabei. Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 12 Uhr im Bereich der dortigen Sparkasse und der Donaubrücke verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kripo Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass sie keinesfalls telefonisch zur Herausgabe von Wertgegenständen oder Bargeld auffordere. Sollte jemand einen derart verdächtigen Anruf erhalten, wird er gebeten, sich umgehend an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.

