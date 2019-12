vor 15 Min.

Falscher Rohrreiniger kassiert 800 Euro ab und verschwindet

Ein vermeintlicher Handwerker verlangt von einer Frau Geld für eine Reparatur, die er gar nicht ausführt. Was die Polizei in solchen Fällen rät.

Die Polizei warnt vor falschen Rohrreinigungs-Diensten und ermittelt nach einem Vorfall in Weißenhorn wegen Betrugs. Wie die Polizei mitteilt, kontaktierte eine 53-jährige Weißenhornerin über eine Internetseite einen Sanitär-Notdienst, da sie einen Wasserrohrbruch hatte. Es erschien ein vermeintlicher Handwerker, der den Schaden begutachtete und anschließend 800 Euro per Vorkasse in Bar verlangte. Die Frau bezahlte den Betrag, noch bevor der Handwerker mit der Reparatur begann. Sie erhielt zunächst keine Rechnung.

Bürger sollten die Firmen vorher gewissenhaft prüfen

Der Handwerker verließ das Haus unverrichteter Dinge unter dem Vorwand, Spezialwerkzeug für die Reparatur holen zu müssen. Er kam allerdings nicht wieder. Eine nachträgliche Kontaktaufnahme war nicht mehr möglich. Da es immer wieder zu derartigen Vorfällen mit betrügerischen Handwerkern kommt, appelliert die Polizei an die Bürger, Unternehmen vorher gewissenhaft zu prüfen. Erfahrungsberichte im Internet, so teilt die Polizei mit, dienten hierzu als Hilfe.

Des Weiteren rät die Polizei: Achten Sie in jedem Fall auch darauf, dass auf der Internetseite der Firma ein Impressum angegeben ist. Betroffene sollten zudem für bezahlte Dienstleistungen auf eine Rechnung bestehen und sich gegebenenfalls mit dem Handwerker vorher auf einen Preis einigen. Hilfreich sei es auch, sich die Autokennzeichen der Handwerker zu merken. (az)

