vor 20 Min.

Falschparker aufgepasst

Leinenpflicht und ruhender Verkehr: Senden will mit einem neuen Mitarbeiter im Außendienst mehrere Regeln in der Stadt kontrollieren

Von Carolin Lindner

Bei nahezu jeder Bürgerversammlung ist das Thema Parken präsent: Viele Anwohner beschweren sich regelmäßig, dass sie selbst keinen Platz mehr finden, mit dem Auto in zugeparkten Kurven kaum durchkommen oder Fußwege zugestellt sind. Was so manchen Anwohner nun freuen wird: Parkende Autos sollen in Senden in Zukunft öfter kontrolliert werden. Dazu wird im Rathaus im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung eine neue Stelle geschaffen, die der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend genehmigt hat.

Der neue Mitarbeiter soll regelmäßig im Außendienst unterwegs sein und neben Falschparkern auch die Einhaltung der anderen geltenden Satzungen in Senden kontrollieren. Wie Manuel Haas, Leiter des zuständigen Geschäftsbereichs, ausführte, hat der Sendener Stadtrat in den vergangenen zwei Jahren fünf Satzungen überarbeitet. Dazu gehören die Grünanlagensatzung, die beispielsweise den Alkoholkonsum in öffentlichen Anlagen oder Baderegeln beinhaltet, die Verordnung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen und die Verordnung über das Mitführen von Hunden, inklusive der teilweise angeordneten Leinenpflicht.

„Wir haben uns bei dem Erlass der Satzungen alle etwas gedacht, doch derzeit lassen sie sich wegen fehlenden Personals nicht überprüfen“, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. Sie warb für einen zusätzlichen Mitarbeiter, der flexibel reagieren und auch abends und am Wochenende arbeiten könne. Zudem ist die Verwaltung überzeugt, dass sich die Stelle durch die ausgesprochenen Bußgelder nahezu selbst finanzieren wird.

Diese genaueren Hintergründe überzeugten am Ende auch die Räte, die zu Beginn skeptisch waren. Schließlich habe die Verwaltung zumindest auf dem Blatt bereits ausreichend Mitarbeiter – und die Kosten im Personalbereich steigen immer weiter, war zu hören.

Auch in der Bauabteilung soll eine zusätzliche Stelle ausgeschrieben werden, da in der kommenden Zeit zahlreiche Großprojekte anstehen, die dringend bearbeitet werden müssen – beispielsweise das neue Schulzentrum. Doch diese Stelle falle wieder weg, sobald ein anderer Mitarbeiter in den Ruhestand gehe, so Schäfer-Rudolf. Das sei in der Abteilung in wenigen Jahren der Fall. Abgesehen von diesen Stellen beschloss der Ausschuss knapp elf weitere, einen großen Teil davon im Bereich Bildung. So fiel dann auch das Fazit der Räte im Ausschuss aus: Die aufgeführten Stellen seien einfach nötig, egal wie man es drehe.

