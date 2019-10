vor 48 Min.

Familiäres Gebet

Kinder und Erwachsene beteten in der Kapelle gemeinsam. In der Mitte die goldene Monstranz mit dem Allerheiligsten.

Zum „Family Prayer Festival“ in Weißenhorn treffen sich Gläubige. Auch Weihbischof Florian Wörner ist dabei

Von Angela Häusler

Einkehr und Gebet suchen in diesen Tagen junge Familien im Claretinerkolleg Weißenhorn: Beim „Family Prayer Festival“ treffen sich Gläubige zu Andacht und gegenseitigem Austausch. Am Sonntagabend gesellte sich auch Weihbischof Florian Wörner dazu.

Etwa 180 Teilnehmer aus dem ganzen Bistum waren in den letzten Tagen zum ersten Teil des Festivals ins Claretinerkolleg gekommen. Auf dem Programm standen für die Erwachsenen Gottesdienste und Andachten, so genannte „Holy Hours“, aber auch gemeinsame Aussprachen und Aktionen für Kinder verschiedener Altersstufen. Typisch ist für solche Festivals auch, dass vom Beginn bis zum Ende das „Allerheiligste“ ausgestellt ist und von den Gläubigen verehrt werden kann. Die Monstranz hatten die Organisatoren in der Kapelle des Kollegs umringt von Lichtern aufgebaut.

Veranstaltet werden die Festivals für Familien bereits seit 2002, berichtet Mitbegründer Manfred Lutzenberger. Hervorgegangen seien sie aus der katholischen Bewegung „Jugend 2000“, berichtete der Augsburger. Diese war aus den Weltjugendtagen hervorgegangen und wollte den Fokus junger Gläubiger wieder mehr auf die Wertschätzung der christlichen Sakramente wie Gebet, Messe und Beichte lenken. Diese Werte seien auch grundlegend für die Familien-Festivals, so Lutzenberger: „Wir haben gemerkt, dass das genau die Dinge sind, die die Leute in der Kirche suchen“.

Das Familienfestival, das nun bereits zum 3. Mal in Weißenhorn stattfand, sei mittlerweile so gefragt, dass es zweimal hintereinander durchgeführt wird, erklärt der Organisator, sodass insgesamt mehr als 300 Tagesgäste und Übernachtungsgäste daran teilnehmen. „Wir sind schon zum dritten Mal dabei und so ein Wochenende gibt uns viel Kraft“, berichtete Ruben Kaufmann aus Merching bei Augsburg, der mit Frau und zwei Kindern nach Weißenhorn gekommen war. Die Familie nehme daraus viele Anregungen für den persönlichen Alltag mit.

Zu diesen Anregungen gehören beim Festival auch tägliche Vorträge. Prominenter Redner war am Sonntag Weihbischof Florian Wörner, der über das Wirken der Mutter Gottes im Leben der Menschen sprach.

