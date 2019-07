vor 1 Min.

Familienabend mit Namika, Joris und einer wichtigen Botschaft

Mit den Musikern Joris und Namika erleben die Besucher im Wiblinger Klosterhof einen gelungenen Doppelpack.

Von Andreas Brücken

Unwiderstehlich verlockend war das Angebot für die Besucher im Wiblinger Klosterhof: „Nimm zwei – zahl eins“, könnte die Idee der Veranstalter gelautet haben, als sie die beiden Deutsch-Musiker Joris und Namika für einen Abend unter Vertag nahmen. Dabei packten die Macher für nicht ganz 50 Euro Eintrittsgeld auch noch eine Zugabe in Form des Duos Paralell drauf. Ein Angebot, auf das offensichtlich Familien gerne zurückgriffen: So fanden sich rund 2500 Mütter, Väter und Kinder am Freitagabend im Klosterhof ein. Dass die Veranstaltung bei Weitem nicht ausverkauft war, tat der Stimmung dabei keinen Abbruch. Vielmehr genossen die Besucher und Akteure gleichermaßen die entspannte Atmosphäre vor der historischen Kulisse der ehemaligen Benediktinerabtei.

Vor gut vier Jahren schaffte die Sängerin und Rapperin Namika gleich mit ihrem Debütalbum „Nador“ den Durchbruch auf dem deutschsprachigen Musikmarkt. Kein Wunder – setzen sich doch ihre eingängigen Hits wie „Lieblingsmensch“ oder „Je ne parle pas français“ gleich im Ohr fest. So durften diese Songs, unter der lautstarken und textsicheren Beteiligung ihrer Fans, natürlich auch beim Auftritt im Klosterhof nicht fehlen. Als „sinnfreier Versuch, das Leben mit Zahlen zu verstehen“ sei ihr Lied „Alles was zählt“ zu verstehen, sagt Namika und singt: „Ich glaub’, alles, was zählt, das kann man nicht zählen“.

Mit ihren zauberhaften Wortspielen versteht Namika es, die zwischenmenschlichen Dinge auf den Punkt zu bringen. Dass Stars auch nach den ersten Jahren auf Erfolgsspur nicht abgehoben sein müssen, stellte die sympathische Sängerin dabei ebenfalls unter Beweis. Schlicht im weißen T-Shirt, Jeans und ungewohnt auch mit eleganter Brille, bedankte sich Namika für den Applaus ihrer Fans, den sie als Respekt für ihre Musik verstehe.

Je später der Abend, um so feiner die Gäste, hätte das Motto lauten können, als zur sommerlichen Dämmerung der Singer-Songwriter Joris die Bühne betrat. In der Dunkelheit brachte der Sänger nicht nur optisch seine Glanzlichter in Form einer aufwendigen Lichtshow zur Geltung. So darf der Musiker mehrere goldene Schallplatte und sogar eine Platinplatte als Auszeichnungen für seine erfolgreichen Alben sein Eigen nennen. Und natürlich hatte er auch seine bekannten Songs wie „Schrei es raus“, „Feuerwerk“ oder „Herz über Kopf“ mit im Gepäck.

Experimentell zeigten sich die Musiker mit ihrem „Flaschenklinger“, einer von der Band entwickelten Musikmaschine. Mit Flaschen, Weingläsern und einer Schreibmaschine zeigten die Künstler auf originell amüsante Weise, dass man nicht nur mit Saiten, Fellen oder Tasten Musik machen kann.

Zwischendrin gibt es ernste Worte von Musiker Joris

Einen Schnitt in die gute Laune der Festivalbesucher hin zur Nachdenklichkeit brachte Joris mit seinen Gedanken über Gewalt, Hass und Aggression. Wurde der Sänger doch vor drei Jahren selbst Zeuge eines Anschlags: Bei einem Selbstmordattentat am Rande seines Konzertes im mittelfränkischen Ansbach sprengte sich ein Terrorist in die Luft. 15 Menschen wurden damals verletzt. Die Antwort von Joris auf dieses Erlebnis könnte auch die Botschaft des Abends gewesen sei. „Wir lassen uns von Terroristen das Feiern nicht verbieten“, erklärte Joris entschieden und fügte hinzu, dass Musik die Menschen über Nationen, Religionen und Ideologien hinweg verbinde.

