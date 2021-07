Tote im Ulmer Dichterviertel: Familienvater weiter nicht ansprechbar

Der Familienvater soll seine Ehefrau und die fünf Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet haben. Die Ermittler äußern sich zu Details des schrecklichen Vorfalls.

Nach dem Fund zweier Leichen in einer Wohnung im Ulmer Dichterviertel haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag weitere Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Demnach schwebe der Familienvater zwar nicht mehr in Lebensgefahr, sei aber weiterhin nicht ansprechbar. Der Tatverdacht gegen den 38-Jährigen habe sich jedoch erhärtet.

In einer Wohnung in der Böblinger Straße werden eine Frau und ein fünf Jahre altes Kind tot aufgefunden. Polizei und Spurensicherung sind vor Ort im Dichterviertel im Einsatz. Foto: Michael Kroha (Archivbild)

Die Obduktion der beiden Leichen habe ergeben, dass die 34-jährige Ehefrau und die fünfjährige Tochter durch die Verletzungen zu Tode kamen, die ihnen mit einem Messer zugefügt wurden. Auch die Verletzungen des 38-Jährigen sollen von einem Messer stammen und soll sich der 38-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst beigebracht haben, so die Ermittler. Das mutmaßliche Tatmesser fand die Polizei in der Wohnung.

Eindeutiges Motiv der Bluttat im Ulmer Dichterviertel weiter unklar

Nach dem Ergebnis der Obduktion, der Spurensicherung und der Ermittlungen gehen die Behörden zudem davon aus, dass der 38-Jährige seine Frau und das Mädchen getötet haben dürfte. Ein eindeutiges Motiv für die Tat ist bislang nicht erkennbar. Nachbarn beschrieben die dreiköpfige Familie zwar als eher zurückgezogen, introvertiert, aber dennoch als nett und umgänglich.





Der Familienvater, der mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik kam, schwebt derzeit nicht mehr in Lebensgefahr, ist jedoch noch immer nicht ansprechbar. Ob und wann eine Besserung seines Zustands zu erwarten ist, steht derzeit nicht fest.

Leichen wurden am 7. Juli in der Ulmer Innenstadt gefunden

Wie bereits berichtet, waren die Leichen und der Schwerverletzte am Morgen des 7. Juli in einer Wohnung in der Böblinger Straße am Rande der Ulmer Innenstadt gefunden worden. Zuvor, so die Ermittungsergebnisse, soll die 34-Jährige noch über Notruf den Rettungsdienst angefordert haben. (AZ/krom)