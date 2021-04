Familiendrama in Uhingen: Sohn findet beide Eltern tot auf

Der Mann wollte seine Eltern besuchen. Als er die Wohnung betrat, fand er sie leblos auf. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

In Uhingen im Kreis Göppingen hat ein Sohn am Freitag seine beiden Eltern tot in einer Wohnung aufgefunden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm mit.

Der Mann wollte demnach seine Eltern besuchen. Als er am Mittag deren Wohnung in Uhingen betrat, fand er die 78 und 69 Jahre alten Eltern leblos auf.

Der Notarzt konnte laut Mitteilung nur noch den Tod feststellen. Staatsanwaltschaft und Polizei nahmen die Ermittlungen auf, Kriminaltechniker sicherten die Spuren.

Die aktuellen Erkenntnissen deuten nach Angaben der Ermittler auf ein "Familiendrama" unter den Eltern hin. Die Ermittlungen, auch zu möglichen Hintergründen, dauern noch an. (AZ)

