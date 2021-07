Ulm

14:49 Uhr

Tote im Ulmer Dichterviertel: Familienvater schwebt weiter in Lebensgefahr

Plus Ein Mädchen und seine Mutter werden tot in einer Wohnung im Ulmer Dichterviertel aufgefunden. Was ist geschehen? Die Polizei äußert sich zum Stand der Ermittlungen.

Von Michael Kroha

Ein kleines Mädchen und ihre 34 Jahre alte Mutter sind am Mittwochmorgen tot in ihrer Wohnung im Ulmer Dichterviertel aufgefunden worden. Einsatzkräfte entdeckten dort auch den lebensbedrohlich verletzten Vater der dreiköpfigen Familie. Was ist geschehen? Nachbarn können es sich nicht erklären. Die Polizei äußerte sich am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion zum Stand der Ermittlungen. Die Obduktion hat stattgefunden.

