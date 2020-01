vor 35 Min.

Fasching in Nersingen ist ein Fest für alle

Die Büttelzunft erobert die Gemeindehalle mit Tanz, Spaß und guter Laune. Der Höhepunkt ist die Parodie eines Film-Klassikers.

Von Andreas Brücken

Wer sich in Nersingen für den Fasching begeistert, kommt an der Büttelzunft nicht vorbei. Auch in diesem Jahr haben sich die Mitglieder wieder ein buntes Programm für die Prunksitzung in der voll besetzten Gemeindehalle ausgedacht.

32 Bilder Die Büttelzunft erobert die Nersinger Gemeindehalle Bild: Andreas Brücken

Der erste Vorsitzende Christian Krebs führte allen voran als Prinz Chris I. zusammen mit seiner Prinzessin Sabrina I. durch den närrischen Abend. Dass sich die Mitglieder der Büttelzunft keine Sorgen um ihren Nachwuchs machen brauchen, zeigten nicht nur die jungen Tänzerinnen der Teenager- und Kindergarden, die in gewohnten und gleichzeitig akrobatischen Hochleistungen ihren erwachsenen Kolleginnen der Prinzengarde kaum nachstanden. Auch das Kinderprinzenpaar Marie I. und Philipp I. erntete mit ihrer musikalischen und modischen Zeitreise zwischen Charleston, Disco und Hip-Hop viel Applaus vom Publikum. Komischer Höhepunkt des Abends war die köstlich amüsante Parodie auf den Tanzfilm „Dirty Dancing“, präsentiert von den beiden Hofnarren Daniel Schwake und Danny Hartkopf. Neben der Auwaldgruppe und der Showtanzgruppe durften selbstverständlich auch die Schallmeien auf der Bühne der Büttelzunft nicht fehlen. Die lautstarke Truppe trommelte und blies mit langem Atem: Fast eine halbe Stunde lang unterhielten die Musiker das Publikum. Mit im Programm hatte das schräge Ensemble auch zahlreiche neu einstudierte Lieder.

Prunksitzung der Büttelzunft Nersingen

Als Gäste des blau-weißen Hofstaates folgte das Prinzenpaar vom Kuhberg samt Soldaten und Garde der Einladung. Als treue Freunde der Nersinger Faschingszunft hielt die Abordnung des Pfuhler Seejockel ebenfalls Einzug in die Gemeindehalle. Schon seit einigen Jahren beteiligen sich auch die Mitglieder des Sonthofer Faschingsvereins „Hillaria“ an der närrischen Sitzung: Mit ihrer integrativen Tanzgruppe zeigten die Faschingsfreunde auf beeindruckende Weise, dass die fünfte Jahreszeit für Menschen mit und ohne Behinderung ein riesiger Spaß sein kann.

