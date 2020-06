vor 32 Min.

"Fashion-Hand-Shop" Senden: Gute Kleidung für wenig Geld

Plus Menschen mit geringen finanziellen Mitteln können in Senden im „Fashion-Hand-Shop“ einkaufen.

Von Angela Häusler

Im Schaufenster stehen zwei Puppen mit weißen Hochzeitskleidern. Shirts, Hemden, Röcke und Jacken hängen säuberlich sortiert an Kleiderständern, Schuhe, Bettwäsche, Handtücher, Schulranzen und Brettspiele sind weiter hinten in Regalen aufgereiht. Das Sortiment im ehrenamtlich betriebenen „Fashion-Hand-Shop“ in der Sendener Ortsstraße ist ein bunter Mix aus gebrauchten Textilien und Spielwaren, die zum kleinen Preis verkauft werden. Zwei Euro sind hier fällig für eine Hose, T-Shirts gibt es für 1,50 Euro, ein Mantel ist für schlappe zehn Euro zu haben. Die freiwilligen Helfer der ehemaligen „Kleiderkammer“, ursprünglich unter dem Dach des „Arbeitskreises Asyl“ gegründet, betreiben den Laden jetzt am gemeinsamen Standort mit der Sendener Tafel.

Die Corona-Regeln gelten auch im Kleidergeschäft

Doch während die Tafel wegen der Corona-Krise derzeit noch zu ist, hat das Kleidergeschäft nun geöffnet. Nach den üblichen Regeln freilich: Nur fünf Kunden dürfen gleichzeitig in den Verkaufsraum und es herrscht Mundschutzpflicht.

Verkauft werden hier ausschließlich gespendete Waren. „Bei den Spenden sind viele sehr gute Sachen dabei, es gibt bei uns keinen Schrott“, berichtet Kathrin Waldstädt, seit Kurzem im Team und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ob Kleidung oder Sportutensil, jede Spende wird geprüft, denn Beschädigtes gehöre hier nicht her. Sauber und ganz müssen die Sachen sein, wenn sie hier verkauft werden sollen. Die Kunden des „Fashion-Hand-Shops“ seien zumeist Leute, die sehr wenig Geld zur Verfügung haben, berichtet Wolfgang Milde-Lang von der Christlichen Arbeiterhilfe, unter deren Trägerschaft der Shop betrieben wird. Und genau für diese Käufer sei das Angebot auch gedacht. Anders als in der Sendener Tafel direkt nebenan, wo die Ehrenamtler des Bürgervereins dienstags und freitags Lebensmittel ausgeben, müssen die Kunden im Fashion-Shop keinen Berechtigungsschein vorlegen, um Kleider zu besorgen.

Ein Teil des Helferteams vor dem ehrenamtlich betriebenen „Fashion-Hand-Shop“ für Bedürftige in Senden.

In dem 100 Quadratmeter großen Verkaufsraum in der Ortsstraße 8 befindet sich der Kleiderladen seit Januar. Zu Jahresbeginn richteten die Helfer die Räume her, in denen sich ehemals der „Radieschen-Markt“ und später ein türkisches Lebensmittelgeschäft befanden. Die Freiwilligen waren froh, dass ihnen das Sendener Modehaus Joos, das Ende 2019 seine Pforten schloss, einen Teil seiner Regale und Kleiderständer zur Verfügung stellte. So mussten die Freiwilligen nicht alle Ablagen und Schränke selbst bauen.

Eigentlich war die Kleiderkammer für Kleiderspenden an Flüchtlinge gedacht

So konnte das 20-köpfige Helferteam um die ehrenamtliche Leiterin Christiane Neun-Hieb Anfang des Jahres mit dem Laden umziehen. Der hatte sich bei seiner Gründung 2015 im evangelischen Gemeindehaus Wullenstetten befunden und war später in einem kleinen Altbau an der Kemptener Straße direkt neben dem Sendener Rathaus untergekommen. Ursprünglich war diese „Kleiderkammer“ Verteilstelle für Kleiderspenden an Flüchtlinge, die der damals gegründete Helferkreis für mittellose Neuankömmlinge sammelte. Beide Standorte aber waren arg beengt – und als sich für die Sendener Tafel im vergangenen Jahr die Ortsstraße 8 als neue Heimat auftat, bot es sich an, dort auch den Kleiderladen für Bedürftige unterzubringen. „Wir sind der Stadt sehr dankbar, dass das geklappt hat“, sagt Milde-Lang.

Doch während das Geschäft nach dem Einzug gut anlief, sind momentan nur eine Handvoll Kunden pro Tag da. Das liege einerseits an Corona, vermuten die Helferinnen, die an diesem Vormittag Dienst haben, andererseits wohl am gesperrten Bahnübergang. Denn seit der Schließung sei es ruhig geworden. „Für viele ältere Leute ist es aus der Innenstadt zu weit zum Laufen und dann geht es ja noch bergauf“, sagt Elvira Paul, die im Laden fast täglich an der Kasse steht. Doch eigentlich sei der neue Standort ideal, sind sich die Frauen einig, die Räume sind viel größer, sogar ein Lagerraum ist vorhanden und es gibt eine Bushaltestelle fast vor der Haustür.

Der Name des Ladens wurde geändert

Immerhin dürfen sie seit dem 27. April wieder verkaufen und haben jetzt, wegen der Zugangsbeschränkung, sogar montags bis freitags geöffnet, normalerweise sind es nur zwei Tage die Woche. Auch das neue Ladenschild prangt nun über dem Schaufenster, denn bei der früheren Bezeichnung „Kleiderkammer“ sollte es nicht bleiben, erklärt Waldstädt, weil es nicht mehr vorrangig um Flüchtlinge gehe. „Alle, die wenig Geld haben, sollen hier einkaufen können, egal ob Alleinerziehende oder Rentner.“

Geöffnet hat der „Fashion-Hand-Shop“ in der Ortsstraße 8 derzeit Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14.30 bis 16.30 Uhr.

