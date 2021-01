vor 18 Min.

Fasnacht in Weißenhorn: Narrenbaumstellen einmal anders

Plus Weil ein großes Treffen zum Narrenbaumstellen nicht möglich war, haben sich die Hästräger ein coronakonformes Format einfallen lassen.

Von Andreas Brücken

Wer ein echter Narr ist, lässt sich weder von Kälte, Wind oder Regen davon abhalten, unter freiem Himmel seiner Pflicht als Hästräger nachzugehen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ziehen die Fasnachter um diese Zeit herum zum Weißenhorner Narrenbaum auf den Kirchplatz, um die fünfte Jahreszeit zu eröffnen. Aber auch hier legte sich das Virus wie ein lähmender Schatten über das bunte Treiben. Wo eigentlich die Guggenmusiker lautstark zur Saisoneröffnung aufspielen wollten, blieb es in diesem Jahr still – zumindest in der Innenstadt.

Die Fasnacht in Weißenhorn wird nicht einfach abgesagt

Denn kreativ wie das Gefolge des Eschagore ist, will sich hier niemand die Freude und die Pflege des Brauchtums verderben lassen. Der erste Zunftmeister Florian Kull bringt es auf den Punkt: „Die Fasnacht fällt nicht aus, nur weil die Leute nicht auf die Straße gehen.“ Man könne eine Jahreszeit und das damit verbundene Brauchtum nicht einfach absagen, ebenso wenig wie Weihnachten oder Ostern, erklärt Kull weiter.

Die Weißenhorner Narren feiern daheim am Computer

Zum Auftakt der Saison haben sich deshalb die Fasnachter in diesem Jahr ein coronakonformes Format einfallen lassen: Statt zum zünftigen Zusammentreffen auf dem Kirchplatz fanden sich die Hästräger vor den heimischen Bildschirmen zum gemeinsamen Feiern ein. „Zieht euer Häs an und stellt was zum Trinken bereit“, lautete die Aufforderung via Facebook von Zunftmeister Kull und dessen Stellvertreterin Simone Czech an die daheimgebliebenen Vereinsmitglieder. Offenbar ging das neue Konzept der Fasnachter auf, denn schon am selben Abend wurde der Auftritt im Internet mehr als 2000 Mal aufgerufen. Dem Erfolg dieser Aktion zum Trotz bleibt der Schmerz über die stille Saison, in der das Narrenbaumstellen zum 22. Jahrestag auch noch ein närrisches Jubiläum gefeiert hätte.

Eschagore, Schelmenschinder und IWF putzen die Innenstadt heraus

Als unübersehbares Zeichen der fünften Jahreszeit schmückten Zunftmeister Kull, sein Vereinskollege Dominik Luppold und Schelmenschinder Max Schöfer (Beisitzer der Straßenfasnacht IWF) auch in diesem Jahr den Narrenbaum auf dem Kirchplatz und putzten die Innenstadt fasnachtstauglich heraus. Zudem haben die Buben und Mädchen der Weißenhorner Kindergärten auf großen Plakaten gemalt, was für sie die Fasnacht bedeutet.

Lesen Sie auch:

Themen folgen