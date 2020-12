vor 2 Min.

Fast 25 Jahre als Erzieherin in Straß: Kaum einer kennt sie nicht

Plus Anita Limmer geht nach fast 25 Jahre als Erzieherin im katholischen Kindergarten in Straß in den Ruhestand. Warum der Anfang schwer war und worauf sie hofft.

Von Andreas Brücken

Wer von Anita Limmer spricht, darf getrost von einer Institution im Nersinger Ortsteil Straß reden. Seit 1996 arbeitete sie als Erzieherin im katholischen Kindergarten. Kaum ein Mensch, der hier aufgewachsen ist, kennt die Pädagogin nicht. Zum Jahreswechsel verabschiedet sich Limmer in den Ruhestand. Ein „zweischneidiges Schwert“ sei dieser Schritt für sie, wie sie sagt.

An die ersten Tage im Schwabenland könne sie sich als gebürtige Oberbayerin aus Pfaffenhofen an der Ilm noch gut erinnern: „Ich habe die Kinder und meine Kollegen kaum verstanden.“ Der Dialekt sei damals noch wesentlich deutlicher ausgeprägt gewesen als heute, sagt Limmer und erinnert sich an so manche ungewollt lustige Sprachbarriere von damals: „Mich hat mal ein Kind gefragt, ob ich immer Englisch mit ihm spreche.“

Anita Limmer kam aus Oberbayern nach Straß

Dass das damalige Kindergartengebäude am Waldrand permanent moderig gerochen habe, habe ihr den Anfang fern der Heimat nicht unbedingt einfacher gemacht: „Hier bleibe ich nicht lange“, sei damals ihr Vorsatz gewesen. Fast ein Vierteljahrhundert ist dann schließlich daraus geworden. „Das ist meine zweite Heimat geworden, die mein Leben geprägt hat.“ Eine Zeit, in der sich die äußeren Bedingungen für die Buben und Mädchen geändert hätten, wie Limmer sagt. Früher seien die Kinder schon nach einigen Stunden wieder nach Hause abgeholt worden, während sie heute viel mehr Zeit in der Einrichtung verbringen.

Schnelllebiger seien die Zeiten geworden, während Eltern im Beruf immer mehr eingespannt seien, sagt Limmer und kommt ins Schwärmen, als sie von ihrer langjährigen Arbeit mit den Kleinen spricht. Die Kinder würden auch in der Welt voller Reize und Angebote ihre natürliche und offene Art nicht verändern: „Sie zeigen ihren Kummer oder Schmerz gleichermaßen wie ihre Freude und ihr Glück.“

Fast 25 Jahre Kindergärtnerin: Anita Limmer würde diesen Beruf wieder wählen

Über die Frage, ob sie ihren Beruf wieder ergreifen würde, denkt Limmer keine Sekunde nach: „Ich würde es sofort wieder tun“ sagt sie und fügt kritisch hinzu, dass sie sich für kleinere Gruppen in den Kindergärten engagieren würde. „Es ist gut für Kinder, wenn sie eine feste Bezugsperson haben“, sagt sei und appelliert an die Verantwortlichen, bereits in die Elementarerziehung der Buben und Mädchen zu investieren, bevor Folgeschäden behoben werden müssen.

Der verdiente Abschied im großen Rahmen blieb der Erzieherin leider verwehrt. Die aktuellen Coronabeschränkungen lassen auch für langjährige Erzieherinnen keine Ausnahme zu. Dennoch haben sich Kollegen und Eltern eine Verabschiedung mit Abstand der besonderen Art einfallen lassen: In einem Freunde-Buch und einem 50 minütigen Film haben sich ihre Wegbegleiter in rührender Form von ihr verabschiedet.

Für die Zeit nach dem Kindergarten befürchtet Limmer nicht, dass es ihr langweilig wird, wie sie sagt. Neben den Enkelkindern will die Pensionärin ihre Zeit mit der Musik und mit Freunden und Bekannten verbringen: „Ich werde die Freundschaften pflegen, die in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen sind.“

