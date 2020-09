vor 37 Min.

Fehler bei Vergabe für Batteriefabrik

Bundesrechnungshof kritisiert mangelnde Transparenz

Der Bundesrechnungshof hat deutliche Kritik am Auswahlverfahren für den Standort der 500 Millionen Euro teuren deutschen Batterieforschungsfabrik geübt. Ulm hatte trotz der Fürsprache von Experten das Nachsehen gegenüber Münster gehabt. „In weiten Teilen war das Verfahren nicht ausreichend transparent“, heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht der Behörde an den Haushaltsausschuss des Bundestages.

Das Bundesforschungsministerium hatte im Sommer 2019 entschieden, dass eine mit rund 500 Millionen Euro geförderte Batterieforschungsfabrik im nordrhein-westfälischen Münster entstehen soll. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) kommt aus dem nahe gelegenen Ibbenbüren und war für die Standortvergabe kritisiert worden. Vor allem in Baden-Württemberg gab es Unverständnis, dass der Zuschlag für die Fabrik nicht zum Beispiel an Ulm ging, wo schon seit einigen Jahren an der Entwicklung leistungsstarker Batterien für Elektrofahrzeuge geforscht wird.

Die Ministerin kündigte an, Lehren ziehen zu wollen. Gleichzeitig verteidigte sie vehement die getroffene Wahl: „Die Entscheidung für das Konzept zum Standort Münster war und ist richtig. Das Konzept war das exzellenteste unter mehreren sehr guten Vorschlägen.“

Der Bundesrechnungshof hatte bei seiner Überprüfung des Verfahrens eine ganze Reihe von Punkten entdeckt, die Anlass zu Kritik gaben. So habe beispielsweise nur das Land Nordrhein-Westfalen vom Ministerium detaillierte Informationen zum benötigten Grundstück und Gebäuden bekommen. Außerdem seien die Kriterien für die Standortauswahl zum Teil nicht hinreichend konkret und damit nicht prüfbar formuliert gewesen. Die Bewertung der Kriterien sei sogar im Laufe des Verfahrens mehrmals geändert worden, davon habe Münster profitiert. (dpa/az)

