vor 18 Min.

Feierlaune und einige Überraschungen beim Neu-Ulmer Gauschießen

275 Schützen treten in Roth und Berg an. Der Wettbewerb steht im Zeichen von zwei runden Geburtstagen.

Von Armin Schmid

Gleich in mehrerlei Hinsicht konnte der Schützengau Neu-Ulm während der Preisverteilung des Gauschießens im Festzelt in Roth unerwartete und erfreuliche Erfolge feiern. Allen voran nannte die Gauschützenmeisterin Andrea Merkel-Clauß die überraschend hohe Beteiligung mit 275 Schützen, die beim Schützenverein Roth-Berg an die Schießstände gekommen sind. „Hier ist im Vergleich zu den Vorjahren ein klarer Aufwärtstrend erkennbar“, sagte sie.

Gefeiert werden konnte neben dem 100-jährigen Bestehen des Schützenvereins aber auch das zehnjährige Bestehen des Schützengaus Neu-Ulm, der aus der Fusion der Schützengaue Iller-Donau und Unterrothtal entstanden ist. „Wir sind im letzten Jahrzehnt gut zusammengewachsen“, betonte Merkel-Clauß mit Blick auf den gelungenen Zusammenschluss. Die Jubiläumsscheibe, die anlässlich des runden Schützengau-Geburtstags angefertigt wurde, gewann Markus Göttle vom Schützenverein Straß.

Der König der Könige kommt vom SV Straße

Überraschungen gab es am Samstag auch bei der mit Spannung erwarteten Proklamation der Gauschützenkönige. Neuer Titelträger bei den Luftgewehrschützen (LG) ist Alexander Renz vom SV Gerlenhofen. Der für den SV Vöhringen in der Bundesliga startende Sportschütze sicherte sich den Sieg mit einem 29,6-Teiler. Gaujugendkönigin (LG) wurde Chantal Steck vom SV Pfuhl mit einem beachtlichen 3,6-Teiler. Die Damenkonkurrenz der Luftgewehrschützinnen führte die neue Gaudamenkönigin Bianca Spann vom SV Oberfahlheim an. „Wir haben klasse Ergebnisse und sehr gute Schützen an den Ständen gehabt“, bekräftigte die Gauschützenmeisterin auch im Hinblick auf den Sieger der Auflageschützen. Rudi Botzenhardt gewann diese Disziplin mit einem 11,1-Teiler.

Ein Höhepunkt war auch die Bekanntgabe des Königs der Könige. Den besten Schuss unter allen amtierenden Vereinsschützenkönigen gab Günther Kunte vom SV Straß ab. Neue Gaujugendkönigin der Luftpistolenschützen (LP) ist Lara Rietzler aus Holzheim. Als Siegerin der Pistolenkonkurrenz der Damen ging Simone Kast vom SV Finningen hervor. Gauschützenkönig der LP-Schützen wurde Marko Kunecki, der mit einem 42,8-Teiler einen Siegertitel für die Donauschützen aus Neu-Ulm holte. Die Schützenvereine Finningen, Holzheim und Thalfingen entsendeten die meisten Teilnehmer an die Schießstände beziehungsweise zum Gauschießen.

Einen Bericht über die Königsproklamation nach dem Gauschießen des Rothtalgaus lesen Sie hier: Rekordverdächtige Zahlen beim Gauschießen