31.08.2018

Feiern für den neuen Fahrstuhl im Pfarrstadel

Kirchbergfest in Finningen

St. Mammas heißt das katholische Gotteshaus der Kirchengemeinde im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen – und dort wird am kommenden Wochenende kräftig gefeiert, noch dazu für den guten Zweck. In den vergangenen Jahren konnten durch die Erlöse beim Kirchbergfest Großprojekte wie die Kirchensanierung und neue Glocken umgesetzt werden. In diesem Jahr geht es Stiftung und Kirchenbauverein vor allem darum, dass in den Pfarrstadel ein neuer Fahrstuhl kommt. Das kostet rund 50000 Euro. Und auch der hintere Toreingang zur Kirche muss saniert werden. Deshalb hoffen Verein und Stiftung, dass am Wochenende zahlreiche Besucher zum Kirchbergfest kommen.

Die Veranstaltung startet am Samstag, 1. September, um 14 Uhr mit einem Kinderflohmarkt. Um 18 Uhr gibt es den offiziellen Fassanstich, danach spielen die Schwabenmusikanten. Am Sonntag, 2. September, beginnen die Feierlichkeiten um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst zum Patrozinium des Heiligen Mammas in der Kirche. Anschließend findet ein Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück statt, am Nachmittag gibt es Spiele für die Kinder, sowie Kirchenführungen für alle Besucher. Ab 11.30 Uhr unterhält die Schützenkapelle Holzheim, ab 17 Uhr spielt der Musikverein Steinheim bis zum gemütlichen Festausklang. (az)

